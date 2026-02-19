GC녹십자엠에스, 세계 최대 규모 두바이 헬스케어 전시회 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혈당·당화혈색소 측정기 등 선봬

GC녹십자엠에스는 지난 10~13일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 세계 최대 규모의 헬스케어 전시회 'WHX Labs Dubai 2026'에 참가했다고 19일 밝혔다.

'WHX Labs Dubai'는 중동지역을 대표하는 글로벌 헬스케어 전시회로, 25주년을 맞은 올해 역대 최대 규모로 개최됐다. 이번 전시에는 180여개 국가에서 850여개 글로벌 헬스케어 기업과 4만명 이상의 업계 전문가가 참석했다.

체외진단 전문기업 GC녹십자엠에스는 지난 10~13일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 세계 최대 규모의 헬스케어 전시회 'WHX Labs Dubai 2026'에 참가했다. GC녹십자엠에스

AD

GC녹십자엠에스는 2014년 첫 참가 이후 매년 단독 부스를 운영하고 있다. 올해는 혈당 측정기, 당화혈색소(HbA1c) 측정기, 헤모글로빈 측정기 등 자사의 현장진단(POCT) 제품군을 중점적으로 선보였다.





AD

GC녹십자엠에스 관계자는 "이번 전시를 통해 중동·유럽·아프리카 등 신흥국을 중심으로 한 해외 시장 확대에 박차를 가하고 있다"며 "지속적인 기술 개발과 글로벌 마케팅 강화를 통해 체외진단 분야의 선도 기업으로 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>