동남권원자력의학원, ‘동계 서브인턴십’ 개최… 의·과학 융합형 인재 양성 박차

전국 의대·과학기술특성화대 학생 5명 선발… 임상·첨단 방사선의학 연구 현장 체험

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈)이 지난 2월 2일부터 13일까지 2주간 전국 의과대학과 과학기술특성화대학 학생 5명을 대상으로 '2026 동계 서브인턴십'을 운영했다.

동남권원자력의학원 서브인턴십은 하계와 동계로 나눠 연 2회 진행되며, 예비 의사와 예비 과학자들이 첨단 의료 현장과 의과학 연구를 동시에 경험하도록 설계된 융합형 인재 양성 프로그램이다. 이번 동계 과정에는 지원자의 역량과 지원 동기 등을 종합 평가해 과학기술원 3명, 의과대학 2명 등 총 5명이 최종 선발됐다.

왼쪽부터 곽민호(UNIST 바이오메디컬공학과 3학년), 이강인(UNIST 바이오메디컬공학과 3학년), 이창훈 동남권원자력의학원 원장, 정지우(UNIST 바이오메디컬공학과 2학년), 최수현(가톨릭관동대 의학과 1학년), 이윤지(차의과학대 본과 3학년). 동남권원자력의학원 제공

프로그램은 임상 진료와 연구를 연계한 실습 중심으로 구성됐다. 참가 학생들은 수술 전 영상 판독과 치료 계획 수립 과정을 비롯해 3D 현미경을 활용한 신경외과 뇌수술, 외과 암 수술, 방사선 치료, 회진·외래 진료 등 다양한 임상 현장을 참관했다.

또 방사선융복합연구팀과 첨단방사선바이오연구팀의 첨단재생의료 연구 소개, 세포처리시설 견학, 세포외소포(EVs)를 활용한 기초-임상 중개연구, 임상오믹스 기반 정밀의학 연구, 방사선치료기 핵심 기술 개발과 AI 융합 방사선의학 연구, 방사성의약품 연구와 GMP 제조소 소개, 방사선 비상진료 대응 체계 등 임상과 연구 전반을 아우르는 현장을 폭넓게 체험했다.

동계 서브인턴십에 참여한 곽민호(울산과학기술원 바이오메디컬공학과 3학년) 교육생은 "수술실 참관 당시 수술 과정을 눈높이에 맞춰 설명해 준 덕분에 공학적 원리가 실제 술기에 어떻게 적용되는지 생생하게 배울 수 있었다"며 "연구 성과를 임상에 적용하는 일은 또 다른 영역이라는 점을 깨달았고, 앞으로 기술 개발 시 임상 활용 가능성을 함께 고민해야겠다고 느꼈다"고 소감을 전했다.

같은 대학 바이오메디컬공학과 2학년 정지우 교육생도 "의료 현장에서 필요한 기술은 의료진과의 직접적인 소통을 통해 수요를 정확히 파악하는 것이 중요하다는 점을 알게 됐다"며 "환자와 의료진에게 실제로 필요한 기술을 개발하는 중개 연구자가 되는 것이 목표"라고 말했다.





이창훈 의학원장은 "이번 동계 서브인턴십이 학생들에게 의료와 연구가 긴밀히 연결된 협력 관계임을 직접 체감하는 계기가 되었길 바란다"며 "의료인과 과학자가 서로를 이해하고 다양한 관점에서 진로를 설계하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

