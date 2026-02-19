한국공항공사, 美 LACP 비전어워드 금상…12년 연속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지속가능경영보고서 6개 항목 만점

한국공항공사는 미국 커뮤니케이션 전문가 연맹(LACP)이 주관하는 2024·25 비전 어워드 지속가능경영 보고서 부문에서 금상을 수상했다고 19일 밝혔다.

LACP 비전 어워드는 매년 전 세계 공공기관과 민간기업의 지속가능경영 보고서 등을 평가해 시상하는 대회로 올해는 1000여개 내외 기관 및 기업이 참가했다.



공사는 이번 심사에서 전체 8개 평가항목 중 표지 디자인, 이해관계자 메시지, 내용 구성, 재무 정보, 메시지 정확성, 정보 접근성 등 6개 항목에서 만점을 획득하며 12년 연속 수상 기록을 세웠다.



공사는 여수·사천·원주 공항에 태양광 발전시설을 확대 설치해 친환경 경영을 강화하고 지역문제 해결플랫폼 운영으로 지역사회와의 실질적인 상생을 실천하는 등 ESG 경영 전 분야에서 긍정적인 평가를 받았다.





박재희 한국공항공사 사장직무대행은 "이번 수상은 공사의 지속가능한 경영 노력이 세계적으로 인정받은 결과"며 "앞으로도 환경·사람·미래를 잇는 항공 산업 ESG 경영을 선도해 고객들로부터 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

