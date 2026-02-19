국립생태원 내륙습지 정밀조사 연구…순천·광양 2곳 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월부터 생태·수문·지형·식생 등 진단





지난해 12월 진행된 장박골 습지 현장조사. 전남도 제공

국립생태원의 '내륙습지 정밀조사 연구사업'에 전남 순천 조계산 장박골습지와 광양 합강습지가 선정됐다. 오는 3월 정밀조사가 추진된다.

전라남도는 지난해 5월 순천 장박골, 순천 동천하구, 광양 합강, 광양 세풍, 곡성 제월습지, 5개소를 정밀조사 대상지로 신청했다. 국립생태원은 같은해 12월까지 기초자료와 현장조사 등을 진행 한 후 순천 장박골습지와 광양 합강습지를 최종 선정했다.

정밀조사는 국립생태원이 습지 전문가를 선정해 착수할 예정이며, 습지의 생태·수문·지형·식생 등을 종합해 보전 필요성과 관리 방향을 과학적으로 진단하는 방식으로 진행된다.

순천 조계산 장박골습지는 해발 약 750m에 위치한 산지형 고산습지로, 서어나무 등 다양한 식물군락이 형성됐다. 수달, 삵 등 멸종위기 야생생물 등 생물다양성이 풍부하다.

광양 합강습지는 동천·서천·억만천·인덕천, 4개 하천이 합류해 광양만으로 연결되는 기수역 습지다. 멸종위기 야생생물 1·2급 7종이 확인되는 등 보전 가치가 높고 주변 개발·오염 우려에 대한 체계적 관리 필요성이 있다.

정영균 전남도의원이 지난 2024년 제384회 임시회 4차 본회의 도정질문을 통해 "장박골 습지가 조계산 정상부에 위치해 희소성이 높고 생태학적으로 보전 가치가 크다"고 강조하는 등 습지보호지역 지정과 관리 필요성을 지속해 제기하고 노력한 것도 이번 선정에 큰 역할을 했다.

향후 조사 결과를 바탕으로 관계기관과 협력해 습지보호지역 지정과 정부의 국가보호지역 확대 목표(2030년까지 전 국토의 30%) 달성에 기여할 것으로 기대된다.

현재 전남도에는 기후에너지환경부 지정 5개소(담양 하천습지·신안 장도산지습지·순천 동천하구·섬진강 침실습지·순천 와룡산지습지)와 해양수산부 지정 6개소(무안갯벌·진도갯벌·순천만갯벌·보성벌교갯벌·신안갯벌·고흥갯벌)를 포함해 총 11개소가 습지보호지역으로 지정·관리되고 있다.

올해 상반기 관할 습지의 보전·관리 필요성을 조사·분석해 '전라남도 습지보전실천계획'을 수립할 계획이다.





배성진 전남도 환경정책과장은 "국립생태원, 시군, 습지 전문가 등과 긴밀히 협력하는 등 정밀조사를 차질 없이 추진해 습지보호지역으로 지정·관리하고, 정부의 국가보호지역 확대 정책과 연계해 생태적으로 중요한 습지를 지속해서 발굴, 추가 지정되도록 노력하겠다"고 말했다.





