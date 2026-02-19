대전진로융합교육원, '진로체험지원센터' 위탁 기관 4곳 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전청소년위캔센터, 대덕구청소년어울림센터, 평송청소년문화센터, 유성구미래교육지원센터 선정

진로체험지원센터 위탁 운영 기관 계약체결식 장면(사진=대전교육청 제공)

AD

대전진로융합교육원이 19일 2026년도 진로체험지원센터 위탁 운영 기관으로 ▲대전청소년위캔센터, ▲대덕구청소년어울림센터, ▲평송청소년문화센터, ▲유성구미래교육지원센터를 선정하고 지역 연계 진로 교육 협력 체계 구축을 위한 위탁 운영 계약을 체결했다.

진로체험지원센터는 지역사회 내 진로 체험 자원을 체계적으로 발굴·관리해 단위 학교의 진로 교육을 지원하고, 학생들에게 다양한 진로 체험 기회를 제공하는 역할을 수행한다.

또한 학교 밖 자원을 활용한 진로 교육 협력 체계를 구축해 지역 기반 진로 교육을 활성화할 예정이다.

아울러 진로 체험 활동 과정에서 학생들의 보호를 최우선으로 고려해, 철저한 현장 점검과 예방 교육을 실시함으로써 안심하고 체험에 참여할 수 있는 환경을 조성한다.

대전진로융합교육원은 진로체험지원센터의 운영 역량 강화와 질적 향상을 위해 전문가로 구성된 '진로체험지원단'을 운영하는 한편, 주기적인 컨설팅을 통해 센터 운영 전반을 지원할 계획이다.





AD

대전진로융합교육원 정선희 원장은 "지역사회가 함께 참여하는 자유학기제 및 진로 교육 지원 체제를 구축해, 학생들이 스스로 창의적인 진로 탐색 역량을 기를 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>