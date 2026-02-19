부산 기장군-금샘고, 전력반도체 협약형 특성화고 육성 ‘맞손’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년부터 5년간 협력… 지역 특화단지 맞춤형 인재 양성

기장군(군수 정종복)이 최근 금샘고등학교(교장 오상흔)와 '협약형 특성화고등학교 육성을 위한 업무협약'을 체결했다.

기장군이 금샘고등학교와 '협약형 특성화고등학교 육성을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 기장군 제공

이번 협약은 전력반도체 분야 협약형 특성화고 선정을 준비 중인 금샘고를 지원하고, 기장군의 미래 먹거리 산업인 전력반도체 특화단지에 필요한 맞춤형 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

협약식에는 정종복 군수와 오상흔 교장을 비롯해 금샘고 학부모회, 기장군 소재 기업인 효성전기, SCV 관계자 등이 참석했다. 두 기관은 2026년 3월부터 5년간 지역 기반 산업 인재 육성을 위해 실질적인 협력 체계를 구축하기로 뜻을 모았다.

주요 협약 내용은 ▲지역 산업 인재 육성을 위한 지자체-학교 간 거버넌스 구축 ▲교육 비전 달성을 위한 행정 지원과 대외 홍보 ▲특성화 프로그램 운영을 위한 행정·재정적 지원 검토 등이다.

정종복 군수는 "금샘고 재학생 중 기장군 거주 학생 비율이 약 22%에 달할 만큼 우리 군과 밀접한 관계가 있다"며 "지역 학생들이 타지로 떠나지 않고 기장 내 우수 기업에 취업해 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"라며 "금샘고가 협약형 특성화고로 선정돼 기장 반도체 산업의 인재 육성 거점으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

오상흔 교장은 "지자체와 기업의 협력으로 학생들이 더 많은 기회를 얻게 됐다"며 "기장군과 긴밀히 협력해 지역 산업에 필요한 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





기장군은 이번 협약을 기업에는 우수 인력 공급, 지역 청년에게는 양질의 일자리 제공으로 이어지는 상생 모델로 발전시키기 위해 체계적인 성과 관리에 나설 방침이다.





