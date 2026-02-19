"대기오염이 치매 유발?"…초미세먼지 늘수록 위험↑ 美 연구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2780만명 대상 18년간 분석

뇌졸중 질환자는 더욱 조심해야

초미세먼지(PM2.5)에 장기간 노출될수록 알츠하이머병 발병 위험이 유의미하게 증가한다는 대규모 연구 결과가 나왔다. 특히 뇌졸중 병력이 있는 고령층에서는 위험 상승폭이 더 크게 나타나 대기오염이 치매에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 제기됐다.

초미세먼지 주의보가 내려진 서울의 남산에서 바라본 미세먼지에 싸여 있는 도심의 모습. 아시아경제DB

AD

미국 에모리대학교 옌링 덩 교수팀은 18일 의학 학술지 '플로스 메디신(PLOS Medicine)'에 발표한 논문에서 2000년부터 2018년까지 65세 이상 노인의료보험 수혜자 약 2780만명을 대상으로 한 분석 결과를 공개했다. 연구진은 초미세먼지 장기 노출과 알츠하이머병 신규 발병, 고혈압·뇌졸중·우울증 등 만성 질환 간의 관계를 종합적으로 검토했다.

초미세먼지 3.8㎍/㎥ 오를 때마다 발병 위험 8.5%↑

연구 기간 약 300만명이 새롭게 알츠하이머병 진단을 받았다. 연구진은 발병 이전 5년간의 평균 PM2.5 노출 수준을 기준으로 위험도를 비교했다.

그 결과 초미세먼지 농도가 3.8㎍/㎥ 높아질 때마다 알츠하이머병 발병 위험은 약 8.5% 증가하는 것으로 나타났다. 특히 뇌졸중을 경험한 고령자에게서는 동일한 수준의 PM2.5 증가 시 알츠하이머병 위험이 약 10.5% 높아졌다.

반면 고혈압이나 우울증이 있는 집단에서는 위험이 유의미하게 증가하지 않았다. 고혈압·우울증이 알츠하이머병 위험을 높이는 요인이긴 하지만 이른바 '중간 단계'로 작용해 PM2.5와 알츠하이머병을 연결하는 비율은 매우 낮았다는 것이다.

알츠하이머병은 치매의 가장 흔한 형태로 전 세계 약 5700만명이 영향을 받고 있는 질환이다. 대기오염은 심혈관 질환과 우울증 등의 위험 요인으로 알려져 있으며 치매와의 연관성에 대해서도 연구가 이어져 왔다.

뇌졸중 환자 특히 취약…"외출 시 보건용 마스크 착용해야"

연구진은 대기오염이 다른 만성 질환을 경유하기보다는 직접적인 경로를 통해 알츠하이머병 발병에 기여할 가능성이 크다고 설명했다. 또 뇌졸중 병력이 있는 사람은 대기오염에 특히 취약할 수 있다고 덧붙였다.

이어 "이번 결과는 대기오염과 알츠하이머병 위험 간 직접적인 연관성을 보여준다"며 "환경적 위험 요인과 임상적 취약성이 겹치는 고령 인구에서 대기질 개선은 치매 예방 전략의 중요한 축이 될 수 있다"고 강조했다.





AD

한편 초미세먼지 노출을 줄이기 위해서는 미세먼지 농도가 높은 날 외출을 자제하고 불가피할 경우 보건용 마스크(KF80 이상)를 착용하는 것이 도움 된다. 외출 후에는 손과 얼굴을 깨끗이 씻고 실내에서는 공기청정기를 사용하거나 미세먼지가 비교적 적은 시간대에 짧은 시간 환기를 하는 것이 바람직하다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>