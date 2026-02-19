남양주문화재단, 2026 마티네 콘서트 ‘11시 클래식 수다’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미술·인문학·클래식의 만남

3월부터 다산아트홀서 총 7회 공연

경기 남양주시는 3월부터 11월까지 다산아트홀에서 남양주문화재단이 기획공연 시리즈 '2026 남양주문화재단 마티네 콘서트'를 개최한다고 19일 밝혔다.

남양주문화재단, ‘11시 클래식 수다’콘서트 개최 포스터. 남양주시 제공

이번 공연은 평일 오전 11시 시민의 일상 속 여유로운 시간대를 활용해 기획한 토크형 클래식 콘서트로, 클래식 입문자부터 애호가까지 폭넓은 관객층이 즐길 수 있도록 구성됐다.

'2026 마티네 콘서트'는 '11시 클래식 수다'라는 소제목 아래 총 7회에 걸쳐 진행한다. 상반기에는 미술과 인문학을 결합한 프로그램을, 하반기에는 음악 평론가의 해설을 더한 앙상블 클래식 무대를 선보인다. 장르 간 융복합을 통해 클래식의 문턱을 낮추는 데 중점을 둔다.

상반기 공연에는 이서준 미술 큐레이팅 도슨트가 수다쟁이로 참여해 '미술관으로 간 클래식' 시리즈와 국악·인문학 콘서트를 진행한다.

프랑스 오르세·오랑주리 미술관, 네덜란드 크뢸러 뮐러 미술관 등 세계 유수 미술관을 배경으로 회화와 음악을 연결하는 스토리텔링형 무대를 선보인다. 또한 다산 정약용을 주제로 한 국악 인문학 콘서트와 다산아트홀 상주단체의 2026년 초연작 발표 무대도 포함해 지역성과 공공성을 강화했다.

하반기에는 장일범 음악 평론가가 수다쟁이로 참여하는 '해설이 있는 음악회'가 이어진다. 슈베르트 가곡을 클래식 기타와 테너 듀오로 재해석한 살롱 콘서트, 드보르자크의 선율을 담은 실내악 무대, 성악 중심의 피날레 공연까지 다채로운 프로그램을 선보인다.

티켓은 1층 2만원, 2층 1만원이다. 연속 재관람 할인, 조기예매 할인 등 다양한 할인 제도도 마련해 고정 관객 형성을 도모한다. 예매 할인율은 회차별로 상이하며 공연 예매 상세 페이지에서 확인할 수 있다.

남양주문화재단 관계자는 "마티네 콘서트를 통해 시민들이 평일 오전 문화예술과 함께 일상의 여유를 되찾길 바란다"며 "앞으로도 다산아트홀을 대표하는 지속 가능한 기획공연 시리즈로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 2026 남양주문화재단 마티네 콘서트는 초등학생 이상 관람 가능하며, 공연별 티켓 오픈 일정 및 자세한 내용은 남양주문화재단과 남양주시 누리집을 통해 확인할 수 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

