국민의힘 조지연 의원 "정치인 출판기념회 정치자금 모금 통로, 반드시 폐지해야"

국민의힘 조지연 의원(경북 경산시)는 19일 "정치자금 모금의 통로로 악용되는 정치인들의 출판기념회를 없애야 한다"고 말했다.

조 의원은 이날 페이스북을 통해 "진영을 불문하고 열리는 출판기념회를 보면서 반드시 제도 개선을 해야겠다는 생각이 든다"며 "지난해 6월, 편법적 정치자금 모금 성격의 출판기념회를 금지하는 법을 발의했다"고 말했다.

조 의원은 이어 "책은 서점에서 사고, 출판기념회에서 오고가는 돈봉투를 없애자는 취지이다. 어떤 분들은 신인에게 이름 알릴 수 있는 기회라고 하지만 출판기념회도 누가 여느냐에 따라 판매수익은 달라진다. 책을 보고 오는 것이 아니라 권력을 보고 오는것이죠. 그럴일 없지만 제가 출판기념회를 연다면 이해관계가 얽히고 설킨 분들이 눈도장 찍겠다고 오지 않겠느냐"고 물었다.





조 의원은 또 "책의 정가만 내고 가는 사람이 몇되겠습니까. 심지어 선관위에 수입, 지출 내역을 보고할 의무도 없습니다. 그래서 출판기념회를 편법적 정치자금 모금의 통로로 보는 것이다. 출판기념회 제도 개선해야 한다. 이걸 손놓고 정치 바꾸겠다는 것은 허상이다"며 "여야가 손잡고 출판기념회를 없애자"고 당부했다.





