최윤범, IEA 각료이사회 참석…"공급망 다변화 위해 국제협력 필요" 강조

'핵심광물 공급망' 세션에서 의장직 맡아

IEA 회원국 정부와 산업계 간 협력 필요성 언급

최윤범 고려아연 회장이 18일(현지 시간) 프랑스 파리에서 개최된 국제에너지기구(IEA) 각료이사회의 '핵심광물 공급망' 세션에서 의장직을 맡아 국가안보 차원으로 격상된 공급망 다변화의 중요성과 국제협력 필요성 등을 논의했다.

19일 고려아연에 따르면 최 회장은 지난 2024년 회의에 이어 국내 기업인 중 유일하게 2회 연속 IEA 각료이사회에 초청됐다. 글로벌 핵심광물 공급망에서 고려아연의 중요성이 커지면서 이번에 세션 의장직까지 수행하게 됐다.

최윤범 고려아연 회장이 IEA 각료이사회 중 개최된 '정부-산업계 토론회: 핵심광물 공급망' 세션에서 발언하고 있다. 고려아연

IEA각료이사회는 2년 주기로 IEA회원국, 초청국 등 주요 각료와 IEA 에너지기업협의회 소속 글로벌 주요 에너지 기업 경영자들이 참여해 에너지 문제와 함께 중장기 방향성을 논의하는 자리다. 올해 회의는 '에너지 안보, 경제성 및 지속가능성'을 주제로 개최됐다. 의장은 네덜란드의 소피 헤르만스(Sophie Hermans) 부총리 겸 기후녹생성장부 장관이 맡았으며 국내에서는 이호현 기후에너지환경부 제2차관이 참여했다.

최윤범 회장은 캐나다 에너지천연자원부 팀 호지슨(Tim Hodgson) 장관과 공동 의장을 맡아 '정부-산업계 토론회: 핵심광물 공급망' 세션의 개·폐회사 연사로 나섰다. 최 회장은 개회사를 통해 핵심광물이 에너지 안보와 국가 안보 보장 차원에서도 중요한 자원임을 강조했다. 이어 특정국 쏠림 현상이 심각한 공급망 집중 현상을 해소하기 위해 국제적 협력의 중요성을 강조하는 한편, 고려아연이 중추적인 역할을 할 수 있음을 설명했다.

최 회장은 "오늘날 핵심광물 시장은 특정 국가의 비중이 너무 높고 가격 왜곡 등으로 투명성과 투자 신호가 훼손되고 있으며, 이를 해결하기 위해서는 IEA 회원국 정부와 산업계 간 더 긴박한 협력이 필요하다"며 "고려아연은 전 세계에서 조달한 정광을 청정에너지 시스템, 전기차, 방위산업 등의 필수 소재인 고순도 비철금속으로 전환하는 핵심 역할을 수행하고 있으며, 이를 단순한 상업적 책임이 아닌 동맹 기반의 공급망을 강화하는 전략적 책무로 보고 있다"고 말했다.

이어진 토론에서는 핵심광물 공급망 다변화를 위한 투자 촉진 방안과 광물 공급망 회복탄력성 강화를 위해 정부가 산업계와 함께 취할 수 있는 실질적 조치 방법을 논의했다. 해결책으로 IEA는 '핵심광물 안보 프로그램'과 같은 지원 플랫폼 구축을 제시했다. 이는▲공급 교란 및 수출 통제 관련 비상 대응 플랫폼 ▲핵심광물 비축 체계 구축을 위한 기술 지원 ▲다변화를 위한 핵심광물 정보 대시보드 ▲가격 하한제, 세제 인센티브를 비롯한 정책 지원 등을 제공하는 프로그램이다.





최 회장은 IEA각료이사회 회의 참석을 계기로 파티 비롤(Fatih Birol)IEA 사무총장 등 주요 인사들과 만나 핵심광물 공급망 다변화를 위한 과제 등을 논의했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

