대전 'KAIST 혁신 디지털 의과학원' 착공식 개최

융합 의과학 인재 양성부터 연구 성과 창업 연계



문지캠퍼스에 구축, 2027년 하반기 준공 목표

사진=대전시 제공

AD

디지털 기반의 바이오·연구 역량을 집적한 핵심 거점으로 조성될 예정인 'KAIST 혁신 디지털 의과학원'이 첫 삽을 떴다.

대전시가 19일 오전 10시 KAIST 문지캠퍼스(유성구 문지로 193)에서 KAIST 혁신 디지털 의과학원 착공식을 개최했다.

이날 행사에는 이장우 대전시장과 이광형 총장을 비롯해 조원휘 대전시 의회 의장, 황정하 국회의원, 대학 주요 임직원 및 학생 등 120여 명이 참석했으며, 개회식 선언을 시작으로 사업 경과보고, 축사, 시삽식 순으로 진행됐다.

KAIST 혁신 디지털 의과학원은 국비 270억 8700만 원을 포함해 422억 3200만 원의 사업비를 투입해 지하 1층, 지상 6층, 연면적 9730㎡ 규모로 건립되며, 2027년 하반기 준공을 목표로 본격적인 공사에 돌입한다.

KAIST 혁신 디지털 의과학원은 ▲디지털 기반 바이오 신약 연구개발센터 ▲AI 정밀 의료 플랫폼 연구센터 ▲디지털 의료▲바이오 공동장비 연구실 ▲기업 및 창업자 공유공간 등 연구·교육·산업 연계를 위한 핵심 시설이 구축될 예정이다.

특히, 혁신 디지털 의과학원은 ▲의과학▲생명과학▲공학▲인공지능(AI)을 융합한 차세대 의사 과학자 및 융합형 연구인재 양성을 목표로 하며, 임상 연구 성과가 지역 바이오 벤처 창업과 기술사업화로 자연스럽게 연결되는 실질적인 바이오 혁신 생태계 조성의 중심축 역할을 수행할 것으로 기대된다.

아울러, 지난해 12월 준공된 첨단의과학원 동물실험동과의 유기적 연계를 통해 기초연구부터 전임상·응용연구에 이르는 연구 전 주기에서 시너지 효과를 창출함으로써, 대전을 대한민국 바이오·헬스 혁신을 선도하는 핵심 거점 도시로 도약시키는 데 중요한 역할을 할 전망이다.





AD

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장은 "KAIST 혁신 디지털 의과학원은 연구 성과의 축적에 그치지 않고, 인재 양성?기술사업화?창업으로 이어지는 선순환 구조를 완성하는 핵심 인프라"라며 "대전 바이오산업의 질적 도약과 지역경제 활성화를 견인하는 미래 성장 동력이 될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>