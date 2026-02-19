카카오게임즈, 오는 25일 SM엔터 IP 신작 '슴미니즈' 글로벌 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오게임즈는 SM엔터테인먼트 지식재산권(IP)을 활용한 신작 모바일 게임 'SMiniz(슴미니즈)'를 오는 25일 글로벌 출시한다고 19일 밝혔다.

카카오게임즈가 SM엔터테인먼트 지식재산권(IP)을 활용한 신작 모바일 게임 'SMiniz(슴미니즈)'를 오는 25일 글로벌 출시한다고 19일 밝혔다. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈는 당초 올 1분기 출시 예정이었던 슴미니즈의 구체적인 일정을 확정했다. 글로벌 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어(번체·간체) 등 5개 언어를 지원한다.

슴미니즈는 SM 소속 아티스트를 모티브로 한 캐릭터와 함께 즐기는 매치3 퍼즐 기반 모바일 캐주얼 게임이다. 이용자는 캐릭터 수집과 꾸미기 요소를 결합한 콘텐츠를 함께 즐길 수 있다.

카카오게임즈는 오는 23일까지 애플 앱스토어와 구글 플레이를 통해 글로벌 사전등록을 진행한다. 국내에서는 카카오게임 사전등록도 병행한다. 사전등록 참여자에겐 인게임 재화를 지급하고 추첨을 통해 캐릭터 포토 카드 세트를 제공한다. 출시 이후에는 특별 아티스트 카드 획득 이벤트와 SM 광야스토어 연계 굿즈 이벤트도 진행할 예정이다.





카카오게임즈는 앞서 SM TOWN 후쿠오카 콘서트와 연계한 오프라인 행사를 진행했다. 지난해 12월 글로벌 CBT를 통해 게임성도 점검했다. 당시 퍼즐 기반 접근성과 팬덤 요소를 결합한 콘텐츠 구성으로 이용자 반응을 확인했다고 회사 측은 설명했다. 슴미니즈에 대한 자세한 정보는 공식 브랜드 페이지를 통해 확인할 수 있다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

