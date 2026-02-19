포항시, 2027년 국비 확보 '총력전'…1.4조 규모 미래 동력 발굴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일 국비 확보 추진 상황 보고회 개최…신규사업 75건 등 총 271건 점검

이차전지·수소·SOC 등 미래 먹거리 선점 및 민생 경제 활력 제고 방점

포항시가 지역 경제의 재도약과 민생 안정을 위해 2027년도 국가투자예산 확보를 위한 본격적인 행보에 나섰다.

포항시는 19일 시청에서 장상길 포항시장 권한대행 주재로 '2027년도 국가투자예산 확보 추진 상황 보고회'를 개최했다.

이번 보고회는 정부의 예산 편성 일정에 맞춰 선제적인 대응 체계를 구축하고, 시의 핵심 전략 사업들이 국비에 최종 반영될 수 있도록 논리적인 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

현재까지 발굴한 2027년도 국비 확보 대상 사업은 총 271건, 1조4252억원 규모다.

이 가운데 신규사업은 75건, 2096억원, 계속사업은 196건, 1조2156억원이다.

주요 신규사업으로는 ▲포항철강 AX실증산단 구축사업 ▲K-차세대 전기추진선박 글로벌 혁신 특구 사업 ▲포항 수산양식 스마트기자재 클러스터 조성사업 등 미래 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 프로젝트가 포함됐다.

또한 영일만횡단대교와 같은 대형 SOC 사업을 비롯해 이차전지·수소·바이오 특화단지 후속사업, 정부 정책 방향에 부합하는 전략사업을 중점 발굴해 건전한 재정 운용과 지역경제 활성화, 민생 안정에 기여하겠다는 방침이다.

시는 단계별 추진계획을 수립하고 대응 전략을 공유해 3월부터는 경북도, 중앙부처, 국회를 수시 방문해 사업 타당성을 적극 설명하고 4월 말까지 각 부처 업무계획과 공모사업 현황을 정밀 분석해 추가 신규사업 발굴에도 속도를 낼 계획이다.





장상길 포항시장 권한대행은 "경기 침체로 지역 주력 산업이 어려운 시기일수록 국·도비 확보를 통한 공공 투자가 민생 안정의 마중물이 되어야 한다"며, "모든 공직자가 책임감을 갖고 시민들이 체감할 수 있는 필수 사업들을 적극 발굴하고, 최종 예산 반영까지 최선을 다해달라"고 당부했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

