"나무심기 여정 시작" 산림청, '범국민 나무심기' 제주서 첫 삽

산림청이 올해를 '범국민 나무심기'의 원년으로 삼아 대대적인 나무심기에 나선다.

산림청은 19일 제주도에서 식목일 전 '첫 나무심기' 행사를 가졌다고 밝혔다. 행사는 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위해 나무심기 규모를 대폭 확대하기 위해 기획됐다.

김인호 산림청장(오른쪽 첫 번째)이 19일 제주도에서 열린 '범국민 나무심기' 첫 행사에 참여해 직접 나무를 심고 있다. 산림청

범국민 나무심기는 이날 제주도를 시작으로 오는 5월까지 전국 각지에서 국민, 기업, 시민단체, 중앙부처가 동참하는 캠페인 형태로 계속될 예정이다.

이날 행사에서는 '황근'이 식재됐다. 황근은 노란 무궁화로 알려진 제주지역 자생 세미맹그로브 수종이다. 해안 유휴 토지를 신규 탄소흡수원으로 활용할 수 있는 전략적 자산으로 평가받는다.

제주도는 지난해 '제주 자생 세미맹그로브 숲 조성 추진계획'을 수립하고 향후 5년간 황근과 갯대추나무 등 세미맹그로브 수종을 중심으로 140㏊ 규모의 숲을 단계적으로 조성한다는 계획이다.





김인호 산림청장은 "기후위기 대응은 정부와 모든 국민이 주인 의식을 갖고 실천할 때 효과를 낼 수 있다"며 "제주에서 시작된 황근의 노란 꽃 물결이 대한민국 곳곳으로 퍼져 '사람을 살리는 숲'을 만드는 거대한 파동을 이루길 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

