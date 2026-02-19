광주·전남 통합교육감 김대중 '1강'…진보진영 자중지란 '대세론' 굳히나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포MBC·광주일보·오마이뉴스 여론조사

김대중 교육감 20~21%대 지지율 기록

진보후보 '각자도생'·광주 '투표 룰' 갈등

'반(反)현직 연대' 균열 가능성도 제기

김대중 '관사 의혹' 무혐의 처분 호재

이정선 '동창 감사관' 리스크 여전

2026년 광주·전남 통합교육감 선거 판세가 김대중 현 전남교육감의 '1강 독주' 체제로 굳어지는 흐름이다.

최근 실시된 3차례의 언론사 여론조사에서 김 교육감이 일관되게 오차범위 밖 선두를 유지한 반면, 이를 견제해야 할 민주진보 진영은 단일화 파열음으로 스스로 동력을 상실하고 있기 때문이다.

여기에 두 유력 현직 후보의 희비를 가른 '사법 리스크' 결과까지 더해지며 선거의 무게추가 급격히 기울고 있다는 분석이 나온다.

김대중 전남교육감(좌), 이정선 광주교육감(우)

AD

◆3개 조사 일관된 흐름… 김대중 21% vs 이정선 10% '고착화'

19일 지역 정가에 따르면 가장 최근 실시된 목포MBC 여론조사(2월 10~11일)에서 김대중 전남교육감은 21%의 지지율을 기록, 10%에 그친 이정선 광주교육감을 오차범위 밖에서 따돌렸다.

이러한 '김대중 우세' 흐름은 일시적 현상이 아닌 것으로 나타났다. 앞선 광주일보-리얼미터 조사(1월 30~31일)에서도 김 교육감은 21%, 이 교육감은 11.7%를 기록했으며, 오마이뉴스-메타보이스 조사(1월 16~17일) 역시 김 교육감 20.8%, 이 교육감 9.8%로 집계됐다.

세 번의 조사에서 김 교육감은 20~21%대의 콘크리트 지지층을 확인했지만, 이 교육감은 현직임에도 10%대 박스권에 갇혀 확장성에 한계를 드러낸 셈이다. 다만 목포MBC 조사 기준 47%에 달하는 부동층은 여전히 막판 변수로 남아있다.

◆전남 '단일화 와해'·광주 '룰 미팅 갈등'…자중지란 빠진 진보진영

후발 주자들의 유일한 반격 카드였던 '민주진보 후보 단일화'는 광주와 전남 양쪽에서 암초를 만나며 갈등이 이어지고 있다..

전남 진보진영의 한 축이었던 문승태 전 순천대 부총장은 최근 예비후보직 사퇴와 함께 김대중 교육감 지지를 전격 선언했다. 경쟁자의 조직을 흡수한 김 교육감 입장에서는 천군만마를 얻은 격이다. 반면 김해룡 전 여수교육장은 추진위의 공천 심사 불공정을 주장하며 독자 완주를 선언, '마이웨이' 행보에 나섰다. 장관호 전 전교조 전남지부장이 고군분투 중이나 '원팀' 구성 실패로 파괴력은 반감됐다.

광주 역시 시끄럽기는 마찬가지다. 정성홍, 김용태, 오경미 예비후보가 참여하는 단일화 경선은 막판 '투표 관리' 방식을 놓고 캠프 간 불신이 극에 달했다.

모바일 투표의 신뢰성과 선거인단 모집 방식을 둘러싼 감정의 골이 깊어져, 본선 경쟁력을 위한 '컨벤션 효과' 대신 유권자의 피로도만 가중시키고 있다는 지적이다.

◆엇갈린 리스크…김대중 '무혐의' 탄력 vs 이정선 '감사관 논란' 발목

두 현직 교육감의 명암은 '사법 리스크' 해소 여부에서 결정적으로 갈렸다.

김대중 교육감은 최근 정치적 아킬레스건이었던 '관사(주택) 임차 의혹'에 대해 수사기관으로부터 최종 '혐의없음' 처분을 받았다. 선거를 코앞에 두고 도덕적 족쇄를 풀어버린 김 교육감은 문승태 전 부총장의 지지세까지 등에 업고 재선 가도에 탄력이 붙었다.

반면 이정선 광주교육감은 '고교 동창 감사관 채용' 논란이 여전히 발목을 잡고 있다. 감사원 감사 결과에 따른 경찰 수사와 이에 불복하는 지루한 법적 공방이 이어지면서 행정력 낭비 논란은 물론 리더십에도 생채기가 났다.

각종 여론조사에서 현직 프리미엄을 누리지 못한 채 고전하는 배경에는 이러한 불통 이미지와 사법 리스크가 작용했다는 평가다.

지역 교육계 관계자는 "전남은 진보진영의 분열과 김대중 교육감의 사법 리스크 해소가 맞물려 '굳히기' 모드에 들어간 것으로 보인다"며 "광주는 이정선 교육감이 고전하는 틈을 타 진보 후보들이 치고 올라와야 하지만, 진흙탕 단일화 싸움으로 내부 갈등이 심한 상태다"고 꼬집었다.





AD

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>