의정부시, 제1회 안전관리위원회 개최…105개 안전대책 확정

의정부시, ‘재난 없는 도시’ 만든다
3개 분야 30개 유형 관리대책 마련
경기 의정부시는 19일 시청 의정홀에서 '제1회 안전관리위원회'를 개최했다.
의정부시 안전관리위원회는 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 설치된 기구로, 안전관리 정책의 총괄·조정과 안전관리계획(안) 심의 등을 수행한다. 시장(위원장)과 부시장을 비롯해 의정부경찰서, 의정부소방서, 의정부교육지원청, 관할 군부대 등 재난관리 책임기관장과 시청 국·소장 등 23명으로 구성돼 있다.
이번 위원회는 2026년 의정부시 안전관리계획(안)을 심의·의결하는 자리로 마련됐다. 계획에는 안전관리체계 운영과 재난관리 역량 강화 방안, 자연·사회 재난 등 3개 분야 30개 유형에 대한 105개 세부대책, 유관기관 협력체계 유지·강화 방안 등이 반영됐다.
참석 위원들은 최근 기후 변화에 따른 자연재난 발생 가능성과 보이스피싱 등 신종 범죄 증가 상황을 공유하고 관계기관 간 협력과 대응 체계 점검의 필요성에 의견을 모았다.
의정부시 관계자는 "안전관리계획에 따른 대응체계를 지속적으로 점검하고 관계기관과 협력해 시민 안전 확보에 노력하겠다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
