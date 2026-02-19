조성하·심은경, 국립극단 '반야 아재' 출연…LG아트센터는 이서진·고아성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립극단·LG아트센터 체호프 대표작 5월 공연

조성하와 이서진. 심은경과 고아성.

오는 5월 국립극단과 LG아트센터가 함께 선보이는 안톤 체호프의 '바냐 아저씨'에 출연하는 남녀 주인공 배우들이다. 국립극단은 남자 주인공 이반 보이니츠키(애칭 바냐) 역에 배우 조성하, 여자 주인공 소피야 알렉산드로브나(애칭 소냐) 역에 심은경이 출연한다고 19일 밝혔다. 이서진과 고아성은 LG아트센터 기획공연 바냐 아저씨에 같은 역으로 출연한다.

배우 조성하(왼쪽)와 심은경이 오는 5월 국립극장 해오름극장에서 공연하는 국립극단의 연극 '반야 아재'에 출연한다. [사진 제공= 국립극단]

AD

바냐 아저씨는 러시아 문학 황금시대의 마지막을 장식한 안톤 체호프의 4대 희곡 중 하나다. 바냐와 그의 조카 소냐는 시골의 영지를 관리하며 평생을 살아온 인물이다. 영지의 주인은 바냐의 매제이자 소냐의 아버지인 세레브랴코프 교수. 극에서 바냐의 여동생이자 소냐의 어머니인 레브랴코프 교수의 아내는 이미 죽은 인물이다. 레브랴코프 교수는 어느 날 젊은 새 아내 옐레나 안드레예브나를 데리고 영지로 돌아오고 권태롭던 바냐와 소냐의 일상에 파문이 인다.

국립극단은 한국적 변주를 더해 '반야 아재'라는 제목으로 오는 5월22일부터 31일까지 국립극장 해오름극장에서 공연한다.

극 중 인물들의 이름도 한국식으로 바뀐다. 바냐 역을 맡은 조성하의 극 중 이름은 박이보로 나온다. 원작의 소냐 역을 맡은 데뷔 23년차 배우 심은경은 서은희로 분한다. 서병후 역(레브랴코프 교수)은 남명렬, 오영란 역(엘레나)은 임강희가 맡는다. 그 외 손숙, 기주봉, 김승대, 안해일 등이 출연한다.

연출은 '남자충동', '미친키스', '됴화만발', '파우스트 엔딩' 등의 흥행작을 만들어 온 조광화가 맡는다.

LG아트센터는 '바냐 삼촌'이라는 제목으로 5월7일부터 31일까지 LG아트센터 시그니처 홀에서 공연한다.

드라마와 영화, 예능을 넘나들며 오랫동안 사랑받아온 배우 이서진이 바냐 역을 맡아 데뷔 27년 만에 처음으로 연극 무대에 도전한다. 소냐 역은 영화 '괴물', '설국열차', '삼진그룹 영어토익반' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 쌓아온 배우 고아성이 맡는다. 고아성도 데뷔 후 첫 연극 도전이다. 레브랴코프 교수 역은 김수현, 엘레나 역은 이화정이 맡는다.





AD

배우 손상규가 바냐 삼촌의 연출을 맡는다. 손상규는 2024년 LG아트센터에서 공연한 연극 '타인의 삶'으로 성공적인 연출가 데뷔 신고식을 치렀다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>