6·3 지방선거 레이스 시작…광주·전남 정치권 '경선 모드'

20일부터 시장·구청장·지방의원 예비후보 등록 돌입

민주당 공천 심사 가속…4월20일까지 후보 확정 목표

특별시장 경선 방식 변수…권역·시민배심원제 등 거론

제9회 전국동시지방선거 일정이 본격화되면서 광주·전남 정치권이 선거 체제로 빠르게 전환하고 있다. 예비후보 등록이 시작되는 가운데 정당 공천 심사와 경선 준비도 속도를 내고 있다.

19일 중앙선거관리위원회 등에 따르면 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서는 통합단체장 선출 가능성이 거론되는 가운데 광역단체장과 교육감 각 1명, 기초단체장 27명, 광역의원 84명, 기초의원 316명 등 총 429명의 선출직 공직자가 새로 선출된다.

예비후보 등록 일정도 순차적으로 진행된다. 시장·구청장과 시·도의원, 구·시의원 선거 예비후보 등록은 20일부터 시작되며, 광역단체장과 교육감 선거 예비후보 등록은 지난 3일부터 진행 중이다. 군수와 군의원 선거 예비후보 등록은 오는 3월22일부터 이어진다.

예비후보로 등록하면 선거사무소 설치와 명함 배부, 문자메시지 및 전자우편 발송, 선거구 세대수의 10% 이내 홍보물 발송 등 일정 범위의 선거운동이 가능하다. 어깨띠 착용과 공약집 발간도 허용되며, 후원회를 구성해 선거비용 제한액의 50%까지 후원금을 모금할 수 있다.

더불어민주당은 공천 절차를 본격화하고 있다. 지난달 12일부터 중앙당 공천관리위원회와 공천재심위원회, 선거관리위원회, 전략공천관리위원회 등을 구성해 후보 검증에 들어갔다. 초대 전남광주특별시장 예비후보 면접은 23~24일 진행될 예정이며, 예비경선은 다음 달 초 시작될 계획이다.

지역당 조직의 공천 심사도 이어지고 있다. 광주시당은 기초단체장과 지방의원 후보 공모 결과 5개 구청장 22명, 광역의원 61명, 기초의원 88명 등 총 171명이 신청했으며, 전남에서는 지난 12일까지 692명이 접수를 마쳤다. 시·도당은 지역구별 실사를 거쳐 예비후보 면접을 진행할 예정이다. 민주당은 4월20일까지 모든 선거구 후보 공천을 마무리한다.

정밀 검증과 컷오프, 후보별 가·감산 적용, 중앙당 의결 절차 등을 거치면서 경선 대상자 수에는 변동이 있을 것으로 보인다. 특히 시·도당 공천관리위원회가 어떤 기준을 적용할지에 정치권의 관심이 쏠린다.





특별시장 경선 방식도 주요 변수로 꼽힌다. 인구와 당원 규모 차이를 고려해 기존 '권리당원 50%·여론조사 50%' 방식 외에도 시민배심원제 결합, 권역별 경선, 선호도 투표 등 다양한 방안이 거론되고 있다. 국회 정치개혁특별위원회에서 논의 중인 중대선거구제 도입 여부와 비례대표 확대, 특별시 광역의원 정수 조정 등도 향후 경선 구도에 영향을 미칠 변수로 전망된다.





