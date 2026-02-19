의정부도시공사, 2025년 정보공개 종합평가 '최우수 기관' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부도시공사는 행정안전부에서 주관한 2025년 정보공개 종합평가에서 '최우수' 등급을 달성하며 투명하고 공정한 책임경영을 한층 강화했다고 19일 밝혔다.

의정부도시공사 전경. 의정부도시공사 제공

정보공개 종합평가는 정보공개제도 운영의 신뢰성 확보를 위해 매년 실시되는 평가로, 이번 평가는 전국 561개 공공기관을 대상으로 ▲사전정보공표 ▲원문공개 정보 ▲정보공개 청구처리 ▲고객관리 ▲제도운영 등 5개 분야를 종합적으로 심사했다.

공사는 이번 평가에서 역대 최고점인 98.5점을 획득하며 '최우수' 등급을 달성했으며, 이는 전년도 97.92점(우수) 대비 점수가 상승한 것으로 체계적인 정보공개 관리와 정보 이용자 의견을 적극 반영한 노력이 반영된 의미 있는 성과다.

특히 공사는 공시정보의 공표주기 점검, 비공개 세부기준 근거조항 명확화, 정보공개 청구 처리 현황 상시 점검 등 제도 운영 전반에 대한 관리 수준을 지속적으로 고도화하며 정보공개 품질 향상에 주력해왔다.





의정부도시공사 김장호 사장 직무대행은 "공공기관은 투명한 정보공개를 통해 국민의 알 권리를 보장하고, 기관 운영 전반에 대한 신뢰를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 평가 결과를 계기로 시민 중심의 정보공개 체계를 더욱 강화하고, 투명하고 공정한 책임경영을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

