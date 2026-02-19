렛츠런파크 부산경남, ‘말죽거리마켓’ 내달 1일 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주말 상설 플리마켓 운영…소상공인 판로 지원·체험 이벤트 확대

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)이 다음 달 1일부터 지역 상생형 주말 플리마켓 '말죽거리마켓' 운영을 본격 재개한다.

'말죽거리마켓'은 다양한 놀이시설과 볼거리, 먹거리를 결합한 주말 상설 행사로, 부산·경남 지역 소상공인들에게 안정적인 판로를 제공하는 상생 플랫폼으로 자리잡아 왔다.

마켓은 매주 토·일요일 오전 11시부터 오후 5시까지 렛츠런파크 부산경남 더비광장에서 열린다. 상시 운영되는 어린이 놀이기구와 함께 일요일에는 지역 소상공인이 참여하는 플리마켓 부스와 푸드트럭 존이 더해져 가족 단위 방문객의 발길을 끌 전망이다.

올해는 붉은 말의 해를 맞아 매월 체험형 이벤트를 확대한다. 매월 첫째 주 일요일에는 플리마켓 구매 고객에게 한국마사회의 캐릭터 '말마 행운의 부적' 키링을 증정한다. 또한 출석 스탬프 이벤트를 통해 적립 횟수에 따라 상·하반기 경품을 제공할 계획이다.

엄영석 본부장은 "말죽거리마켓이 경마공원을 찾는 고객들에게 차별화된 즐거움을 제공하는 동시에 지역 소상공인과 상생하는 일자리 창출의 장이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역민과 함께하는 복합문화공간으로서 역할을 강화하겠다"고 말했다.





렛츠런파크 부산경남은 말죽거리마켓을 시작으로 지역사회와 연계한 다양한 문화 행사를 지속적으로 선보일 예정이다. 자세한 일정은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

렛츠런파크 부산경남 말죽거리마켓 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

