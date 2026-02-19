해수부, 작년 항만개발사업 민간투자 '5404억원' 유치

비관리청 항만개발 185건 허가

태양광·자동화 창고 등 고부가가치 시설 수요 증가

지난해 항만개발사업에서 5400억원이 넘는 민간투자가 이뤄진 것으로 나타났다. 항만구역 내 태양광 발전시설과 스마트 물류창고 등 친환경·고부가가치 시설에 대한 수요가 늘어나면서, 장기적인 건설투자 위축 속에서도 항만 분야로의 자본 유입은 이어지는 흐름이다.

해양수산부는 지난해 비관리청 항만개발사업으로 총 5404억원 규모의 민간투자를 유치했다고 19일 밝혔다.

비관리청 항만개발사업은 항만법에 따라 민간이 지방해양수산청이나 시·도지사 등의 허가를 받아 항만시설의 신축·개축·보강·유지보수·준설 등을 시행하는 제도다. 민간 수요에 맞춘 시설을 적기에 공급할 수 있고, 한정된 정부 재정을 보완할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다.

지난해에는 11개 지방해양수산청과 7개 지자체가 총 185건의 사업을 허가했다. 시설 유형별로는 전기·신재생에너지 등 기타시설이 82건, 2827억원으로 가장 많았고, 화물유통시설 42건(1206억원), 하역설비 17건(628억원) 순으로 집계됐다

특히 항만구역 내 태양광 발전시설 구축, 자동화 스마트 물류창고 건설 등 친환경·고부가가치 물류 기능을 수행하는 시설에 대한 민간투자 수요가 꾸준히 증가하는 추세라고 해수부는 설명했다.

사업비 규모 상위 사례를 보면 영일만항 컨테이너부두 내 해상풍력 하부구조물 가설 제작장 설치 사업이 1286억원으로 가장 컸다. 이어 대산항 해상입출하시설 및 배관 설치(390억원), 인천신항 배후단지 창고시설 신축(276억원) 등이 뒤를 이었다.





이들 사업은 항만의 물류 기능을 넘어 에너지·가공·첨단제조 기능을 결합한 복합 거점화 흐름을 보여준다는 평가다. 공두표 해수부 항만국장은 "장기적인 국내 건설투자 위축 상황에도 불구하고 항만구역 내 친환경·고부가가치 물류시설 구축에 대한 민간투자는 꾸준히 늘고 있다"며 "항만개발 실수요자들이 항만을 효과적으로 활용할 수 있도록 관련 정보를 지속 제공하고, 비관리청 항만개발사업의 행정처리 효율화를 위한 제도 개선도 추진하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

