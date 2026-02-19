"공무원 직접 뛰니 10억 굳었다"… 해남군, 합동설계 성과 '톡톡'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

618건 자체 설계로 예산 절감·행정 효율 UP

조기 발주로 영농철 전 준공 목표

전남 해남군이 주민생활편익사업의 합동설계를 마무리하고, 영농기 이전 사업 완료를 위한 조기 발주에 본격적으로 나선다.

19일 해남군에 따르면 군은 지난 12월 초부터 운영해 온 합동설계반의 작업을 마치고, 2026년도 본예산에 반영된 각종 주민 숙원사업의 신속한 추진에 돌입했다.

해남군청 전경

이번 합동설계반은 읍면 시설직(토목) 공무원 15명을 3개 팀으로 편성해 운영됐으며, 총 618건, 321억 원 규모의 사업에 대한 자체 설계를 완료했다.

주요 대상 사업은 ▲농로 및 마을안길 정비 220건(93억9,700만원) ▲용·배수로 정비사업 307건(147억2,800만원) ▲소하천 정비사업 59건(76억1,000만원) ▲도로측구 정비 19건(9억5,800만원) ▲하수시설 정비 11건(4억2,000만원) 등이다. 이들 사업은 주민들의 생활환경 개선과 원활한 영농활동 지원 등 주민 체감도가 높은 분야에 집중됐다.

해남군은 이번 공무원 자체 합동설계를 통해 약 10억원에 달하는 설계용역비를 절감하는 성과를 거뒀다. 또 설계부터 발주까지의 기간을 단축해 행정 효율성을 높였다는 평가다.

군은 설계가 완료됨에 따라 이달 중 순차적으로 공사를 발주해 오는 6월 본격적인 영농기가 시작되기 전 모든 사업을 마무리할 방침이다. 이를 통해 농번기 주민 불편을 최소화하고, 상반기 신속한 재정 집행으로 지역 건설경기 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.





해남군 관계자는 "주민생활편익사업은 군민의 일상과 가장 밀접한 만큼 설계 단계부터 현장의 목소리를 충분히 반영하고자 노력했다"며 "조기 발주와 적기 완공을 통해 주민 불편을 최소화하고 지역경제에 활력을 불어넣는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

