여수시, 2026여수세계섬박람회 D-200일 붐업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중앙동 일원서 홍보 캠페인 실시

박람회 성공 개최 기반 다져

전남 여수시 도시계획과는 '2026여수세계섬박람회 D-200일 시민 참여 주간'을 맞아 본격적인 홍보와 함께 붐업 활동에 나섰다.

이번 활동은 설 명절 연휴 기간 귀성객과 관광객이 집중되는 여수의 관문 지역을 중심으로 섬박람회 개최 도시로서의 깨끗한 도시환경 조성과 시민 공감대 확산을 위해 마련됐다.

여수시 도시계획과가 '2026여수세계섬박람회 D-200일 시민 참여 주간'을 맞아 본격적인 홍보 및 붐업 활동에 나섰다. 여수시 제공

AD

지역사회의 자발적인 동참 분위기를 이끌기 위해 관내 자생단체와 협력해 이순신광장과 좌수영음식문화거리, 진남상가 등 유동 인구가 많은 지역을 중심으로 다각적인 활동을 펼쳤다.

주요 활동으로는 섬박람회 개최 소식 알림, 섬박람회 성공 개최를 위한 '5대 시민 실천운동'(청결ㆍ질서ㆍ친절ㆍ봉사ㆍ참여)캠페인, 중앙동 일원 상가 대상 홍보물 배부 활동을 했다.

특히, 섬박람회 개최를 앞두고 관광 중심지의 도시 경관과 환경 개선의 중요성을 강조하며 중앙동 일원 상가를 대상으로 자발적인 환경 정비와 친절 문화 확산을 당부했다.





AD

시 관계자는 "이번 시민 참여주간을 통해 시민 모두가 박람회의 주인공이라는 자부심을 느끼는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 섬박람회의 성공적인 개최를 위해 부서 직원과 함께 앞장서서 붐업 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>