본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

오세훈 "10년 뒤 완전히 새로운 강북"…기금 신설해 16兆 투입(종합)

김보경기자

입력2026.02.19 11:42

시계아이콘02분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'다시, 강북전성시대 2.0' 발표
투자재원 확보…4.8조 기금 신설
교통 인프라 개선…산업 거점 확보

"짧게는 4년, 길게는 10년 뒤 교통·산업·일자리가 어우러진 완전히 새로운 강북을 만나게 될 것입니다."


서울시가 16조원을 투입해 강북 지역 교통망을 혁신하고 미래 먹거리 산업 거점을 조성한다. 오세훈 서울시장은 19일 서울시청에서 기자설명회를 열고 강남·북 균형발전을 실현하기 위한 '다시, 강북전성시대 2.0'을 발표했다.


그는 "16조원의 재원을 강북에 집중 투자해 강북을 더 이상 베드타운이 아닌, 대한민국의 다음 성장을 이끄는 핵심축으로 키워가겠다"고 강조했다.

오세훈 "10년 뒤 완전히 새로운 강북"…기금 신설해 16兆 투입(종합) 오세훈 서울시장이 19일 '다시, 강북전성시대 2.0' 기자설명회에서 발표하고 있다. 서울시 제공
AD
16조 어디에 쓰나…사업별 투입 규모 보니

서울시는 2024년 강북의 노후주거지, 상업지역에 대한 규제를 완화하고 개발을 활성화하는 40개 사업 추진 계획을 발표한 바 있다. 총 16조원이 투입되는 이번 강북전성시대 2.0 계획에는 교통 인프라 구축(8개)과 산업·일자리 확충(4개) 등 총 12개 사업이 포함됐다. 강북을 서울의 새로운 정체성이자 미래 성장축으로 육성해 글로벌 톱 5 도시 도약의 발판으로 삼겠다는 비전이 담겼다.


사업별 예산 투입 규모를 보면 ▲강북지하고속도로 3조4000억원 ▲강북 횡단선 2조6000억원 ▲동부 간선도로 지하화 3조3000억원 ▲우이신설선 연장 4700억원 ▲면목선 신설 1조원 ▲서부선 신설 2조원 ▲동북선 건설 1조7000억원 ▲노후 역사 환경개선 1조원 ▲세운지구 녹지생태도심 조성 5000억원 ▲서울아레나 조성 3600억원 등이다.


이번 2.0 발표에는 재원 마련에 대한 구체적인 방안이 포함된 점이 특징이다. 시는 국비(2조4000억원)와 민자(3조6000억원)를 제외한 시비 10조원을 마련하기 위해 '강북전성시대기금(가칭)'을 새롭게 조성하기로 했다.


이 기금은 서울고속버스터미널 등 민간개발 사전협상을 통해 확보된 공공기여금(현금)과 공공부지 매각수입 등을 재원으로 한다. 공공기여란 개발사업 중 땅의 용도 변경 등으로 발생하는 이익을 공공시설 설치, 부지 제공, 현금납부 등으로 지역사회와 공유하기 위한 제도를 말한다. 총 4조8000억원 규모의 강북전성시대기금은 주민 삶의 질 향상을 위한 교통 인프라 구축에 우선적으로 투자한다.

오세훈 "10년 뒤 완전히 새로운 강북"…기금 신설해 16兆 투입(종합)
서울역 북부, 동서울터미널 등 노후 공간→비즈니스 중심지로

오 시장은 강남과 강북의 사업체 수와 교통 인프라 격차를 비교하며 강북 개발 사업의 당위성을 설명했다. 2024년 기준으로 강남 3구의 총 사업체 수는 강북 3구(노원·도봉·강북)에 비해 2.7배 많고, 지하철 1개 역당 인구수는 강남이 2만6000명, 강북이 5만6000명으로 2배 넘게 차이 난다. 지하철역 또한 강남은 61개, 강북은 19개로 강남이 강북보다 3.2배 많다고 서울시는 밝혔다.


오랜 기간 방치됐던 서울역 북부역세권은 2029년 전시·호텔·업무 시설이 응축된 강북의 코엑스로 거듭날 전망이다. 최대 39층 규모의 랜드마크 건물 5개 동을 건립하고, 2000명 이상 수용 가능한 국제 전시·회의 시설을 도입하는 등 비즈니스 중심지로 만들겠다는 구상이다.


준공 후 40년이 지난 동서울터미널은 환승센터와 상업, 문화시설이 어우러진 지상 39층 높이의 초대형 복합공간으로 재탄생한다. 강변북로와의 접근성을 높이고 환승 동선을 최적화해 이동 편의성을 강화한다. 이를 통해 동북권의 핵심 일자리·상업 허브로 재편한다는 계획이다.


이밖에 DMC 랜드마크 부지, 서부면허시험장 부지, 삼표레미콘 부지, 광운대역 물류부지 개발과 서울아레나 개관 등을 통해 대규모 일자리·산업 거점으로써 지역경제 활성화에 기여할 예정이다.

오세훈 "10년 뒤 완전히 새로운 강북"…기금 신설해 16兆 투입(종합)
용적률 완화 등 규제 풀어…민간 개발 활성화 유도

이번 2.0 계획에는 새로운 도시개발사업 모델인 '성장거점형 복합개발사업'과 '성장잠재권 활성화 사업'을 도입하기로 했다. 상업·업무·주거 기능이 복합된 성장거점형 복합개발사업의 경우 도심·광역중심지(종로·중구 일대, 청량리 등) 그리고 환승역세권(반경 500m 이내)에서 비주거 용도를 50% 이상 확보하면 일반상업지역의 용적률을 최대 1300%까지 완화한다.


또한 비역세권 지역의 활력을 회복하기 위해 통일로·도봉로·동일로 등 폭 35m 이상의 주요 간선도로변을 대상으로 성장잠재권 활성화 사업을 신규 추진한다.


아울러 평균 공시지가의 60% 이하 자치구(8개 추정)는 이번 신규사업과 기존 역세권 활성화 사업의 공공기여 비중을 30%까지 낮춰 민간 개발사업의 활성화를 유도할 계획이다.


교통인프라 개선사업은 지난달 발표한 '강북횡단 지하도시고속도로'를 비롯해 ▲월계IC~대치IC 15.4㎞ 구간 지하화 ▲우이신설 연장선(솔밭공원~방학역) ▲2027년 동북선 개통 ▲노후 지하철 20개역에 대한 환경 개선 사업 등을 차질 없이 진행한다는 계획이다.


오 시장은 "강북횡단 지하도시고속도로는 노후화된 내부순환로와 동부간선도로를 철거하고 지하에 왕복 6차로의 도시 고속도로를 신설하는 대규모 사업"이라며 "고가도로가 사라진 지상 공간은 시민들을 위한 공간으로 돌려줄 것"이라고 설명했다.


2024년 예비타당성(예타) 문턱을 넘지 못한 강북 횡단선의 경우 경제성과 사업성을 개선해 재추진 기반을 마련하기로 했다. 현재 예타 통과를 위한 초기 단계로, 개통까지 10년 정도 걸릴 것으로 예상된다. 공사가 진행 중인 우이신설 연장선(4690억원), 동북선(1조7000억원)과 면목선, 서부선 등을 연계해 강북권 교통 네트워크의 빈틈을 촘촘히 메운다는 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

오 시장은 "이제 강북이 서울의 발전을 이끌 차례"라며 "강북이 도약하면 서울의 성장 기반은 더욱 탄탄해지고 서울의 경쟁력이 높아질수록 대한민국의 미래 또한 한층 더 넓어질 것"이라고 내다봤다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.1713:49
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나

    건설업계가 3년간의 부실 정리를 마무리하고 반등 채비에 나서고 있다. 국내에서는 서울 핵심지를 중심으로 대규모 정비사업 장이 열렸고, 해외에서는 인공지능(AI)발 전력 수요 폭증에 따른 원전 수주 소식이 잇따르는 추세다. 안정적인 내수 수익 기반에 글로벌 성장 동력이 맞물리면서 건설업 체질 개선과 가치 재평가가 가속화하고 있다는 분석이 나온다. 17일 건설업계에 따르면 박세라 신영증권 연구원은 최근 '건설, 사야 할

  • 26.02.1711:50
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외

    금융기관의 부동산 담보 자체 감정평가를 둘러싼 감정평가업계와 은행권의 갈등 법적 대응 국면으로 번지고 있다. 국토교통부는 지난해 은행 자체평가를 위법으로 판단했고, 국정감사에서도 여러 차례 같은 지적이 나왔다. 금융위원회도 개선을 약속했다. 그러나 5개월이 지난 지금까지 은행권은 자체평가 중단 시점을 밝히지 않고 있다. 협의 교착…특정 은행 물량은 3배 급증 17일 감정평가업계에 따르면 한국감정평가사협회는 금

  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기