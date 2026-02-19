양구군청 테니스팀 김근준, 국제대회 복식 우승 쾌거

튀니지 M15 모나스티르 대회 정상

국제무대 경쟁력 입증

강원도 양구군청 김근준이 국제대회 복식 정상에 오르며 기량을 입증했다.

김근준 선수. 양구군 제공

김근준은 지난 9일부터 15일까지 튀니지 모나스티르에서 열린 M15 국제테니스투어대회 3차 대회에 출전해, 부천시청 조성우와 복식조를 이뤄 우승을 차지했다. 특히 김근준은 같은 파트너인 조성우 선수와 앞서 열린 1차 대회에서도 복식 우승을 차지한 데 이어 이번 3차 대회까지 정상에 오르며 국제 무대에서 안정적인 경기력을 입증했다.

이번 우승은 국제대회에서 거둔 값진 성과로, 김근준 선수 개인의 기량은 물론 양구군청 테니스팀의 경쟁력을 보여주는 결과로 평가된다.

양구군은 직장운동경기부를 통해 지역 출신 및 유망 선수를 발굴·육성하고 있으며, 스포츠를 통한 지역 이미지 제고와 군민 자긍심 고취에 힘쓰고 있다. 군은 앞으로도 선수들이 국내외 무대에서 꾸준히 좋은 성과를 낼 수 있도록 체계적인 지원을 이어갈 계획이다.





홍성동 양구군청 테니스팀 감독은 "우리 선수가 국제대회에서 우승이라는 값진 결과를 거둬 매우 자랑스럽다"며 "앞으로도 선수들이 더욱 성장해 국내외 무대에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

