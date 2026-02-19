광주 북구, 고향사랑기부 답례품 공급업체 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일까지 접수…3월 중 선정

농축산물부터 숙박권까지 다양

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공

광주 북구가 고향사랑기부제의 활성화를 위해 지역을 대표할 특색 있는 답례품 발굴에 나섰다.

광주 북구는 오는 27일까지 고향사랑기부제 답례품 공급업체를 공개 모집한다고 19일 밝혔다.

이번 공모는 기부자들의 선택 폭을 넓히고 매력적인 답례품을 제공해 주민들의 기부 참여를 유도하기 위해 마련됐다.

모집 대상 품목은 북구 관내에서 생산·제공되는 ▲농·축산물 ▲가공식품 ▲공예품 등 물품을 비롯해 ▲숙박권 ▲입장권 ▲식사권 ▲돌봄 서비스 등 다양하다.

품목별 가격대는 배송비를 제외하고 최저 1만 원부터 최고 600만 원까지 가능하다. 단, 고가의 귀금속 및 보석류, 스포츠용품, 전자제품 등은 답례품 선정 대상에서 제외된다.

참여 자격은 북구에 사업장을 두고 있으면서 답례품을 안정적으로 생산하고 배송할 수 있는 업체여야 한다.

북구는 오는 27일까지 접수된 서류를 바탕으로 업체의 생산 능력, 답례품의 상징성, 상품 우수성, 가격 적정성 등을 종합적으로 심사해 3월 중 최종 공급업체를 선정할 예정이다.

선정된 업체는 오는 2028년 12월까지 답례품을 공급할 수 있는 자격이 주어진다. 참여를 희망하는 업체는 북구청 누리집 공고문을 참고해 구비서류를 지참한 뒤 북구청 주민자치과로 방문 제출하면 된다.

북구 관계자는 "이번 모집을 통해 북구를 대표할 수 있는 상징적인 답례품이 발굴되기를 바란다"며 "앞으로도 고향사랑기부 활성화를 위해 주민들의 눈길을 끄는 다양한 사업을 추진하겠다"고 말했다.





한편 북구는 현재 기부자들의 수요를 충족하기 위해 한우·한돈, 무등산수박, 전라도김치 등 총 139종의 답례품을 제공하고 있다.





