광주은행, 지역 사랑 '1인 1계좌 갖기' 가두캠페인

13일 광주은행이 설 연휴를 앞두고 고향을 찾는 귀성객과 지역민을 대상으로 '1인 1계좌 갖기' 및 '고향사랑기부제' 홍보를 위한 가두캠페인을 실시했다. 광주은행 제공

전남·광주 행정 통합에 대한 지역민의 기대감이 높아지면서 지역 경쟁력을 뒷받침할 금융의 역할 또한 주목받고 있다. 광주은행이 설 명절을 맞아 지역 상생 금융 실천에 나섰다.

광주은행은 설 연휴를 앞두고 고향을 찾는 귀성객과 지역민을 대상으로 '1인 1계좌 갖기' 및 '고향사랑기부제' 홍보를 위한 가두캠페인을 실시했다고 19일 밝혔다.

지난 13일 진행된 캠페인은 광주송정역과 광주종합버스터미널을 비롯해 전남 목포역·순천역, 서울 용산역 등 주요 교통 거점에서 동시에 진행됐다. 정일선 은행장을 비롯한 임원과 본부부서장, 광주·전남 및 수도권 영업점 직원 등 약 180명이 참여해 시민들에게 캠페인의 취지를 설명하고 안내 리플렛과 기념품을 전달하며 참여를 독려했다.

최근 지역 자금의 외부 유출이 지속되면서 지역 중소기업과 소상공인의 금융 접근성이 위축될 수 있다는 우려가 제기되고 있다. '1인 1계좌 갖기' 캠페인은 지역은행 이용 확대를 통해 지역 자금이 다시 지역으로 환원되는 선순환 구조를 강화하자는 취지로 마련됐다.

광주은행은 지역민의 금융거래가 지역 투자와 일자리 창출, 사회공헌 활동으로 이어지는 구조를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다. 특히 이번 캠페인은 상품 중심의 마케팅을 넘어, 지역은행을 이용하는 것이 곧 지역사회 참여로 이어진다는 인식을 확산하는 데 의미를 두고 있다.

아울러 '고향사랑기부제' 홍보도 병행해 제도의 취지와 참여 방법, 세액공제 혜택 및 답례품 제공 등 실질적인 정보를 안내했다. 타지역 거주자도 자신의 고향이나 응원하고 싶은 지자체에 기부할 수 있다는 점을 알리며 지역 발전에 동참할 수 있는 방법을 소개했다.

정일선 광주은행장은 "지역 금융은 곧 지역 경쟁력이라고 생각한다"며 "지역민과 함께 성장하는 금융기관으로서의 역할을 다시 한 번 되새기자는 취지에서 임직원들과 함께 가두캠페인을 진행했다"고 말했다.





한편, 광주은행은 지난달 29일 '전남광주특별시 사랑통장'을 출시하고 오는 6월 30일까지 신규 개설 고객에게 최고 연 0.30%의 이벤트 우대금리를 제공하는 '지역민 1인 1계좌 갖기 이벤트'를 진행 중이다. 해당 통장을 미발행으로 신규 개설할 경우 기부금이 적립돼 금융상품 이용과 동시에 지역사회 나눔에도 참여할 수 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

