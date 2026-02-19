본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[기고]법은 누구에게나 같아야 한다

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.19 17:09

시계아이콘02분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

배용균/여수교동시장 상인회장

[기고]법은 누구에게나 같아야 한다 배용균 여수교동시장 상인회장.
AD

여수시는 돌산에 위치한 한 업체가 자연녹지지역에서 공산품이나 잡화·생필품 및 비 농수산물을 판매한 행위에 대해 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'(이하 '국토계획법') 제76조 위반을 이유로 2025년 6월과 9월 두 차례 시정명령을 내렸다. 이에 해당 업체는 같은 해 11월 전남도 행정심판위원회에 행정심판을 청구했으며, 최종 결정은 2026년 2월경 내려질 예정이다.


이번 시정명령의 핵심은 분명하다. 이 건축물은 '농수산물직판장'이라는 용도로 개발행위 허가와 건축허가를 받았지만, 실제 운영 방식은 일반 대형마트와 비슷하다는 점이다. 여수시는 겉으로 보이는 허가 명칭이 아니라 실제 운영 내용이 국토계획법 제76조 용도지역의 취지에 맞는지를 기준으로 판단했고, 그 결과 법의 취지에서 벗어난 사용이라고 본 것이다.


해당 부지 및 건축물 (2021년 6월경 자연녹지 허가신청, 2023년 2월경 제1종 주거지역 변경) 개발행위 및 건축허가 당시 부지는 자연녹지지역에 있다. 자연녹지지역에서는 일반 판매시설 설치가 원칙적으로 제한된다. 다만 농수산물직판장은 공익적 목적을 인정해 예외적으로 허용된다. 이와 관련해 업체 측은 "직판장에서 판매 품목을 제한하는 명확한 규정이 없으므로 공산품이나 잡화·생활필수품 및 비 농수산물 판매도 위법이 아니다"고 주장하고 있다.


하지만 법 해석은 단순히 '금지 조항이 있는지 없는지'만으로 판단할 수 없다. '농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률'(이하 '농안법') 제68조 및 제2조에 따르면 농수산물직판장은 생산자와 소비자를 직접 연결해 유통 단계를 줄이고 비용을 낮추기 위한 소매 판매시설이다. 법의 목적 자체가 농수산물 중심 유통에 있다. 그렇다면 직판장의 기본 취지는 농수산물 판매에 있다는 점을 부정하기 어렵다. 따라서 명시적인 품목 제한 규정이 없다는 이유만으로 일반 대형마트와 같은 방식의 영업을 모두 공산품이나 잡화·생필품 및 비 농수산물 등 '무제한 허용'으로 해석하는 것은 입법 취지를 벗어난 주장이다. 직판장이라는 명칭과 법적 지위 자체가 농수산물 중심 운영을 전제로 하고 있기 때문이다.


이번 사안의 핵심은 형식이 아니라 실질이다. 허가 당시의 간판이 무엇이었는지가 아니라, 실제 운영 방식이 자연녹지지역의 취지에 맞는지가 판단 기준이 돼야 한다. 만약 공산품이나 잡화·생필품 및 비 농수산물을 폭넓게 판매하며 일반 대형마트와 다르지 않게 운영된다면, 이는 국토계획법상 자연녹지지역 제도의 취지를 사실상 무너뜨리는 행위로 볼 수 있다. 여수시의 시정명령은 이러한 원칙에 따른 조치다. 만약 이런 운영이 허용된다면 자연녹지지역은 사실상 상업지역으로 바뀔 우려가 있다. 직판장이라는 형식을 통해 일반 대형마트 영업이 가능해진다면, 전국에 있는 다른 유통사업자들도 같은 방식으로 제도를 우회 활용할 가능성을 배제할 수 없다. 그 결과 국토계획법 제76조 용도지역 구분은 무너지고, 전국 지자체 도시계획의 기본 틀이 흔들릴 수 있다.


이번 사안은 개인 유통사업자의 이익과 지역 재래상인 및 중소상인의 공익에 대한 충돌이라는 점에서도 매우 중요하며 이 또한 이재명 정부의 골목상권 보호와 지역경제 활성화 정부 시책에 정면 도전하는 행위이며, 개인 유통업자의 영업 확대라는 이익과 국토계획법 제76조 용도지역 제도를 지키고 지역 상권의 균형을 보호하려는 재래시장과 소상공인들의 공익이 맞서고 있다.


행정은 이 두 가치를 비교해 더 큰 공익을 선택해야 할 책임이 있다. 특히 자연녹지지역에서 사실상 일반 대형마트가 운영될 경우, 지역 재래시장과 소상공인들에게 미치는 영향은 결코 적지 않다. 대량 구매로 가격 경쟁력을 확보하고 넓은 지역에서 손님을 끌어들이는 구조는 소규모 상권에 불리하게 작용한다. 이는 단순한 경쟁을 넘어 지역경제 기반을 약화할 수 있는 문제다.


물론 기업 활동의 자유는 존중돼야 한다. 그러나 그 자유는 법이 정한 범위 안에서 보장된다. 국토계획법상 용도지역의 취지를 벗어난 영업이 허용된다면, 법을 지키며 영업해 온 재래시장과 소상공인들이 오히려 불이익을 받게 되는 모순이 생긴다. 여수시의 시정명령은 특정 업체를 압박하기 위한 조치가 아니다. 용도지역 질서를 지키기 위한 행정의 책임 있는 결정이다. 이번 논쟁은 한 업체의 문제가 아니라, 전국 지자체의 도시계획의 원칙과 법치 행정의 기준을 확인하는 문제다.


도시의 미래는 법의 원칙 위에서만 세워질 수 있다. 사익이 공익보다 앞서도록 방치한다면 그 피해는 지역 재래시장과 소상공인, 나아가 지역 공동체 전체에 돌아올 것이다. 두 차례의 시정명령은 여수시의 지속 가능성을 위한 선택이며, 그 의미는 절대 가볍지 않다.


이번 전라남도 행정심판의 최종 결정은 단순한 행정 판단을 넘어, 법의 기준이 실제로 얼마나 힘을 갖는지를 가르는 중요한 계기가 될 것이다. 허가 조건을 벗어난 실질적인 영업이 정당화된다면 국토계획법에서 직접적인 행위 제한 규제는 사실상 의미를 잃게 된다. 반대로 여수시의 허가 조건 및 시정명령이 전라남도 행정심판위원회에 행정심판 재결서에 명확하게 인용·판시된다면, 이는 앞으로 전국 지자체 자연녹지지역 유사 사례에 적용될 중요한 기준 지표가 될 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최근 여수시의 행정심판 패소율이 높다는 보도도 있었다. 그럴수록 행정은 더욱 신중하면서도 현장에 답이 있는 민원인들의 의견 청취에 충실해야 한다. 공정하고 객관적인 판단으로 시민의 신뢰를 얻는 것, 그것이 행정의 책임이다. 만약 이번 사건이 행정소송으로 이어진다면 여수시는 단순한 주장 반복보다는 실질적인 피해 당사자들인 지역 재래시장·소상공인 의견을 충분히 청취해야 할 것이다. 그리고 사실을 명백히 입증하고, 법리를 정리하는 등 체계적인 대응을 해야 할 것이다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.1713:49
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나

    건설업계가 3년간의 부실 정리를 마무리하고 반등 채비에 나서고 있다. 국내에서는 서울 핵심지를 중심으로 대규모 정비사업 장이 열렸고, 해외에서는 인공지능(AI)발 전력 수요 폭증에 따른 원전 수주 소식이 잇따르는 추세다. 안정적인 내수 수익 기반에 글로벌 성장 동력이 맞물리면서 건설업 체질 개선과 가치 재평가가 가속화하고 있다는 분석이 나온다. 17일 건설업계에 따르면 박세라 신영증권 연구원은 최근 '건설, 사야 할

  • 26.02.1711:50
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외

    금융기관의 부동산 담보 자체 감정평가를 둘러싼 감정평가업계와 은행권의 갈등 법적 대응 국면으로 번지고 있다. 국토교통부는 지난해 은행 자체평가를 위법으로 판단했고, 국정감사에서도 여러 차례 같은 지적이 나왔다. 금융위원회도 개선을 약속했다. 그러나 5개월이 지난 지금까지 은행권은 자체평가 중단 시점을 밝히지 않고 있다. 협의 교착…특정 은행 물량은 3배 급증 17일 감정평가업계에 따르면 한국감정평가사협회는 금

  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기