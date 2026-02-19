관광공사 "아이디어에 최대 2억"…관광 스타트업 실전 무대 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대·중견기업 협업 2026 관광 오픈이노베이션 모집

AI 특화 신설…실증자금 최대 2억 오픈이노베이션 가동

문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 3월 20일까지 '2026 관광 오픈이노베이션 사업'을 통해 대·중견기업과 협업할 관광 스타트업을 모집한다고 19일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 3월 20일까지 '2026 관광 오픈이노베이션 사업'을 통해 대·중견기업과 협업할 관광 스타트업을 모집한다고 밝혔다. 사진 한국관광공사

AD

'관광 오픈이노베이션'은 혁신 기술을 보유한 스타트업과 관광 분야 사업 확장을 추진하는 대·중견기업을 연결해 공동 실증과 협업을 지원하는 사업이다. 공사는 기업 간 협력을 통해 관광산업 전반의 혁신을 촉진하고, 유망 스타트업의 성장을 뒷받침한다는 계획이다.

모집 분야는 '일반형'과 'AI 특화형'으로 나뉘며, 총 22개 내외의 스타트업을 선발한다. 창업 7년 이내 관광 관련 혁신 사업 아이템을 보유한 기업이면 지원할 수 있다.

일반형에는 CJ ENM, GS리테일, 놀유니버스, 비바리퍼블리카(토스), 아모레퍼시픽, 현대홈쇼핑 등 6개 기업이 참여한다. 초개인화 여행 최적화, K-콘텐츠 서비스, 로컬 인프라 기반 협업 등 과제별로 최대 2개 스타트업이 매칭돼 공동 과제를 수행한다.

신설된 AI 특화형은 관광산업의 AI 전환을 이끌 기술기업 발굴에 초점을 맞췄다. 신한금융그룹(신한퓨처스랩), 아주그룹, 카카오모빌리티, 폴라리스오피스, 호반그룹 등 5개 기업이 참여해 초개인화 이동 솔루션, AI 스마트 관광, 피지컬 AI 활용 서비스 등을 주제로 실증 과제를 추진한다.

선정된 기업에는 분야에 따라 5000만 원에서 최대 2억 원 규모의 실증화(PoC) 자금이 지원되며, 기업 간 협업 지원, 투자 유치 연계, 판로 개척 등 성장 프로그램도 제공된다. 우수 성과 기업에는 문화체육관광부 장관상과 한국관광공사 사장상이 수여되며, 차년도 후속 지원 혜택도 주어진다.

참여를 희망하는 기업은 한국관광산업포털 '투어라즈'를 통해 신청할 수 있다. 다만 타 기관 창업지원 사업과의 중복 수혜는 제한될 수 있어 사전 공고 확인이 필요하다.





AD

민정희 관광공사 관광기업창업팀장은 "올해는 AI 기술을 접목한 관광 서비스 발굴을 위해 특화 분야를 신설하고 지원 규모를 확대했다"며 "혁신 기술과 아이디어를 가진 스타트업이 대·중견기업과 협력해 관광산업의 미래를 이끌 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>