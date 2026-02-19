부산국제마케팅광고제 "글로벌 경쟁력 고도화"… 20일 정기총회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문가·시민 이원화 운영 유지



CMO 프로그램·해외대표부 신설

부산국제마케팅광고제조직위원회(MAD STARS·조직위원장 박형준 부산시장)가 오는 20일 오후 4시 부산영상산업센터에서 '2026년도 정기총회'를 개최한다.

올해로 19회째를 맞는 MAD STARS는 급변하는 마케팅·광고 산업 환경에 대응해 행사 운영 체계를 한층 고도화한다. 전문가 대상 행사와 시민 참여형 축제를 분리하는 이원화 운영 기조를 유지하면서 대상별 맞춤 프로그램으로 전문성과 대중성을 동시에 강화한다는 전략이다.

전문가 대상 행사인 '2026 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2026)'는 8월 26일부터 28일까지 3일간 시그니엘 부산 및 해운대 일대에서 열린다. 국내외 업계 종사자들이 참여하는 심사와 시상식, 컨퍼런스, 네트워킹 프로그램을 통해 글로벌 전략과 최신 사례를 공유할 예정이다.

시민참여형 축제 '크리에이티브 팝업'은 9월 중 개최된다. 업계 전문가 강연과 멘토링, 주요 수상작 전시 등을 통해 시민과 청년층이 세계 각국의 우수 마케팅·광고 사례를 직접 체험할 수 있도록 구성한다. 지난해 첫 개최 이후 높은 관심을 얻은 만큼 올해는 프로그램 완성도를 더욱 높일 계획이다.

올해는 광고주와 브랜드 최고마케팅책임자(CMO)를 대상으로 한 'CMO 프로그램'을 신설한다. 전략과 실전 사례 중심의 인사이트를 공유하고 직군 간 교류를 확대해 협력 네트워크를 강화한다는 취지다.

글로벌 홍보 강화를 위한 해외 대표부도 새로 설치한다. 라틴아메리카와 러시아 등 주요 권역에 대표부를 두고 현지 홍보 채널을 확보해 출품과 행사 참여를 확대한다는 구상이다.

출품 체계 역시 전면 개편했다. 카테고리를 통합·간소화하고 '솔루션 그룹'과 '긍정적 영향 그룹'의 두 축으로 재편해 평가 기준을 명확히 했다. AI를 창작 보조 도구로 인정하는 산업 흐름을 반영해 출품 및 심사 기준도 마련했다.

최환진 집행위원장은 "글로벌 마케팅·광고 산업 변화에 선제적으로 대응해 국제 행사로서 경쟁력을 한층 높이겠다"고 말했다.





AD

문화체육관광부와 부산광역시가 후원하는 '2026 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2026)'는 오는 8월 26일부터 3일간 시그니엘 부산과 해운대 일대에서 개최된다.

부산국제마케팅광고제 로고.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>