[이 주의 책]나는 이완용의 글씨가 궁금했다 外

김희윤기자

입력2026.02.20 15:08

토큰화 : 금융의 미래를 설계하는 새로운 언어

이 책은 토큰화를 자산 디지털화 기술이 아닌 금융 인프라의 구조적 전환으로 규정한다. 책은 기록 중심의 '장부(Ledger)의 시대'에서 자산이 실시간으로 이동·연결되는 '흐름(Flow)의 시대'로 금융 질서가 이동하고 있다고 진단한다.


블랙록 래리 핑크 회장이 자산 토큰화를 "금융의 차세대 혁명"으로 선언한 이후, 글로벌 시장은 이미 실험을 넘어 실제 운용 단계에 진입했다. 저자들은 2025~2028년을 한국 금융의 결정적 분기점으로 제시하며, 글로벌 표준의 설계자로 참여할지, 아니면 단순 수용자에 머물지를 가르는 시기라고 강조한다.


기술·법률·금융 전문가로 구성된 '인사이트3'는 한국의 규제 현실과 글로벌 표준 사이의 간극을 짚고, 한국형 토큰화 모델과 실행 로드맵을 제안한다. (윤현근 , 김태림 , 티모시 신 , INSIGHT3 지음 | 파지트)


일본의 논점 2026-2027 : 미래 생존 시나리오

'일본의 논점 2026-2027'은 세계적 경영 그루 오마에 겐이치가 제시하는 미래 전망서로, 2009년 이후 장기간 사랑받아온 《일본의 논점》 시리즈의 국내 첫 공식 출간작이다. 일본 사회의 구조적 문제를 해부해온 이 시리즈는 개인과 국가의 생존 전략을 제시하는 대표적 스테디셀러로 평가받아 왔다.


이번 책은 일본편과 세계편으로 나뉘어 트럼프 2.0 시대의 통상 질서 변화, 인구 절벽, 농업과 이민 정책 등 일본과 세계가 직면한 23가지 핵심 난제를 다룬다. 저자는 위기의 표면이 아닌 구조와 본질을 짚으며, 일본과 유사한 문제를 안고 있는 한국 사회에도 현실적인 시사점과 전략적 사고의 틀을 제시한다. (오마에 겐이치 지음 | 여의도 책방)


세상의 종말 : 좀비 아포칼립스에서 인류세까지 종말론에 대한 단상

기후위기와 인류세 논쟁 속에서 '종말'은 더 이상 종교적 예언이나 허구가 아니라, 정치·정책·일상의 조건이 됐다. 세상의 종말은 이러한 현실을 출발점으로, 인류가 종말을 어떻게 상상해왔는지 묻는다.


데보라 다노프스키와 에두아르두 비베이루스 지 카스트루는 서구 근대의 종말 담론이 인간을 세계의 중심에 놓아왔음을 비판한다. 인간 없는 세상은 상상해왔지만, 인간이 세계의 주인이 아닌 존재로 살아가는 방식은 사유하지 못해왔다는 것이다.


이 책은 종말을 단일한 파국이 아니라, 서로 다른 세상이 끝나고 다시 형성되는 과정으로 재개념화하며, 인간 중심적 세계관을 넘어선 사유의 가능성을 제시한다. (데보라 다노프스키, 에두아르두 비베이루스 지 카스트루 지음 | 이음)


스테이블코인, 진화하는 디지털 화폐

가격 변동성의 한계를 넘어 제도권 금융의 중심으로 이동 중인 스테이블코인은 이제 투자 대상이 아닌 새로운 '돈의 형태'로 주목받고 있다. 블록체인 기반으로 작동하는 스테이블코인은 현금처럼 가치가 안정적이면서도, 은행 없이 송금·결제가 가능해 기존 금융 시스템의 한계를 보완한다. 해외 송금, 전자상거래, 자동 계약 등 활용 범위도 빠르게 확장되고 있다.


'스테이블코인, 진화하는 디지털 화폐'는 이러한 스테이블코인을 투기적 자산이 아닌 '화폐의 진화 과정'으로 설명하며, 규제 체계 편입을 앞둔 전환기의 의미를 짚는다. 스테이블코인의 개념과 구조, 금융·경제 질서에 미칠 변화를 차분히 정리한 이 책은 디지털 금융 시대를 이해하기 위한 현실적이고 균형 잡힌 출발점을 제시한다. (서울대학교 블록체인학회 디사이퍼 지음 | 아라크네)


나는 이완용의 글씨가 궁금했다

이 책은 매국노로 규정된 이완용의 붓글씨를 통해 근대 서화계의 구조와 권력, 문화의 작동 방식을 재조명한다. 지은이는 이완용 개인을 미화하지 않으면서도, 그의 글씨가 당대에 '명필'로 소비된 이유를 권력과 위세, 예술 평가의 사회적 맥락 속에서 해부한다.


특히 이완용의 명필 신화와 '독립문 편액 작성설'을 사료와 필적 비교로 엄정하게 검증하며, 어느 쪽에도 기울지 않는 학술적 태도를 유지한다. 나아가 경성서화미술원, 조선미술전람회 등 근대 서화계 제도와 시장 형성 과정에서 이완용이 차지했던 위치를 통해 식민지기 문화계의 그늘까지 함께 드러낸다.


풍부한 1차 자료와 흥미로운 일화를 바탕으로, 이 책은 인물 비평을 넘어 근대 예술과 권력이 교차하던 현장을 입체적으로 보여주는 교양적 역사서다. (강민경 지음 | 푸른역사)


거부의 생각들

이 책은 '경영의 신'으로 불리는 마쓰시타 고노스케의 삶과 사유를 365개의 문장으로 정리한 기록이다. 가난과 병약함, 어린 시절의 노동을 딛고 세계적 기업 파나소닉을 일군 그는 역경을 체념이 아닌 실천의 조건으로 받아들였다.


고노스케는 "세상의 90%는 하늘, 10%는 인간"이라 말했지만, 그 10%의 의지를 다하는 것이 삶과 경영의 핵심이라 믿었다. 기업을 사회의 공기로, 부를 사람을 이롭게 하는 마음의 크기로 본 그의 철학은 돈을 넘어 인간과 공동체를 향한다. 이 책은 성공법을 나열하기보다, 하루 한 문장씩 삶의 태도와 거인의 품격을 되새기게 하는 사유의 기록이다. (마쓰시타 고노스케 지음 | 시그니스)




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

