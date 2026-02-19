연천군농업기술센터, 제19기 연천농업대학 신규 교육생 모집

경기 연천군농업기술센터는 오는 23일부터 3월 3일까지 '2026년 제19기 연천군농업대학' 신규 교육생을 모집한다.
이번 교육은 지역 농업의 경쟁력을 강화하고, 미래 농업을 선도할 전문 인재를 양성하기 위해 마련됐다. 올해에는 스마트농업과와 농산업창업과 두 가지 과정이 개설된다.
스마트농업과는 스마트농업 이론을 비롯해 전기회로의 이해, 현장 견학 등 실무 중심 교육으로 구성해 첨단 농업기술 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
농산업창업과는 농산업 창업아이템 발굴, 농업경영, 마케팅 교육 등을 통해 창업 및 경영 능력을 체계적으로 지원할 예정이다.
또한 두 과정 공통으로 미래농업과 인공지능(AI), 생성형 AI 활용 실습, 농업 관련 법률 및 세무 교육 등 교양공통과목을 편성해 실용성을 높이고 농가 소득 증대에 기여할 계획이다.
모집 인원은 과정별 25명씩 총 50명이다. 스마트농업과는 매주 화요일, 농산업창업과는 매주 목요일에 운영되며, 교육 기간은 3월부터 11월까지다.
연천군농업대학 입학을 희망하는 농업인은 연천군농업기술센터 누리집(홈페이지) 공지사항을 참고해 농업기술센터에 응시원서를 제출하면 된다.
연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
