SK이노, 3.3조 규모 초대형 베트남 LNG발전 사업자 선정

1.5GW 발전소·LNG 터미널·전용 항만 등 2030년까지 구축

SK이노베이션이 베트남에 건설 예정인 초대형 액화천연가스(LNG) 발전 프로젝트 사업자로 선정됐다. 총 사업비는 3조3000억원 규모로 이번 협업을 통해 세계 LNG 사업 외연 확정에 본격 나선다는 계획이다.

베트남 응에안성 뀐랍 LNG 발전 사업 조감도. SK이노베이션

SK이노베이션은 19일 베트남 국영 석유가스그룹(PVN) 산하 발전 전문회사인 PV 파워, 베트남 기업인 NASU와 결성한 컨소시엄이 응에안성 정부로부터 '뀐랍 LNG 발전 사업'의 사업자로 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 하노이 남쪽 220㎞ 지점인 응에안성 뀐랍 지역에 ▲1500MW급 가스복합화력발전소 ▲25만㎥급 LNG 터미널 ▲전용 항만을 동시에 짓는 대규모 인프라 구축 프로젝트다. 2027년 착공 후 2030년 터미널과 발전소를 준공한다.

SK이노베이션은 현지 발전사업 이해도가 높은 파트너와의 협업을 통해 사업 안정성을 확보하고, SK의 LNG 발전사업 운영 경험 및 직접 보유한 북미·호주 가스전 등 글로벌 LNG 밸류체인 역량을 더해 최적의 시너지를 낼 것으로 내다봤다.

뀐랍 LNG 발전 사업의 2024년 최초 입찰에는 한국, 일본, 카타르 등 유수의 글로벌 기업들이 참여하여 예비심사를 통과했으며, 이어 올해 1월 예비심사 통과 기업을 대상으로 사업자 선정 절차를 진행했다.

SK는 뀐랍 LNG 터미널 구축 후 인근지역 발전소 등에 가스를 공급하는 허브 터미널로 확대 운영하는 방안도 구상 중이다. SK이노베이션 측은 허브 터미널 활용을 통해 사업 효율성 향상, 프로젝트 추진 일정 단축, 에너지 공급의 적시성 확보 등 효과 등을 기대하고 있다. 해당 방안은 에너지 인프라 통합 및 지역 산업 성장에 중점을 둔 베트남 전력개발계획과도 부합한다.





SK이노베이션 관계자는 "이번 사업자 선정은 SK의 독보적인 LNG 밸류체인 경쟁력이 글로벌 시장에서 통한다는 사실을 입증한 쾌거"라며 "응에안성 정부와 협력해 베트남 전력난 해소와 지역 경제 발전이라는 두 마리 토끼를 모두 잡겠다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

