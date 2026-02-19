가평군, ‘마을공동체 주민제안공모사업’ 13개소 선정…최대 400만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 가평군은 '2026년 마을공동체 주민제안공모사업'에 대한 심의를 거쳐 총 13개 공동체를 선정했다고 19일 밝혔다.

가평군이 올해 마을공동체 주민제안공모 13곳을 선정했다. 사진은 2025년 마을공동체 성과공유회 행사 모습. 가평군 제공

이번 공모는 지난 1월 5일 모집공고 이후 총 21개 공동체가 지원한 가운데 담당자 현장 확인과 전문가 심사, 가평군 마을공동체위원회 심의를 거쳐 최종 선정했다.

군은 공동체 활동의 지속성을 높이기 위해 선정 공동체에 최대 3년간 200만원에서 400만원까지 활동비를 지원한다. 또한 공동체가 지역 문제를 발굴하고 해결해 가는 과정을 돕기 위해 관련 교육과 공동체 간 성과공유회도 운영할 계획이다.

올해 신규 공동체에는 65세부터 85세까지 다양한 연령층이 참여한 '중촌 은빛하모니'를 포함해 6개 공동체가 이름을 올렸다. 2단계 공동체에는 상면 구길에서 나눔장터 운영을 추진하는 '위대한 탄생' 등 5개 공동체가 선정됐다. 3단계에는 부녀회 중심의 건강체조 활동을 펼치는 '포래스트인'과 마을 소통 프로그램을 운영하는 '목수사랑방'이 포함됐다.





가평군 관계자는 "마을공동체의 활발한 활동이 건강한 지역사회의 토대가 된다"며 "앞으로도 더 많은 마을공동체를 육성하고 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

