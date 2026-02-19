동국제약, 장·간·항산화 겨냥 건기식 3종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동국 유산균·동국 밀크씨슬·동국 비타민C 1000 출시

동국제약은 장 건강과 간 건강, 항산화 관리를 겨냥한 건강기능식품 3종을 출시했다.

동국제약 신제품 '동국 유산균', '동국 밀크씨슬', '동국 비타민C 1000' 제품 광고 이미지. 동국제약

동국제약은 '국민 건강 프로젝트' 일환으로 '동국 유산균', '동국 밀크씨슬', '동국 비타민C 1000'을 선보였다고 19일 밝혔다. 일상 속 기초 건강 관리를 돕기 위한 제품으로 핵심 영양 성분을 중심으로 설계했다는 설명이다.

'동국 유산균'은 19종 생유산균을 보장균수 10억 CFU로 함유하고 아연을 함께 배합한 제품이다. 회사 측은 장내 유익균 증식과 유해균 억제, 배변 활동 원활, 장 건강, 면역 기능, 세포 분열 등 5중 기능성을 강조했다. 소형 식물성 캡슐을 적용해 섭취 편의성을 높였으며 전용 용기를 통해 냉장 보관 없이도 유산균 생존력을 유지하도록 설계했다.

'동국 밀크씨슬'은 간 건강 관리를 겨냥한 제품으로 실리마린 130mg을 함유해 식품의약품안전처 고시 1일 섭취 기준을 충족하도록 했다. 타우린, 헛개나무열매추출분말, 강황추출물분말 등 9종 부원료를 조합한 'DK 포뮬러'를 적용했으며 PTP 포장으로 휴대성을 높였다.

'동국 비타민C 1000'은 비타민C 1000mg을 담은 고함량 제품으로 1일 영양성분 기준치 대비 10배 수준이다. 항산화 작용과 결합조직 형성, 철 흡수 등에 필요한 영양소라는 점을 내세웠으며 빛과 습기에 취약한 특성을 고려해 PVDC 재질의 개별 포장을 적용했다.





신제품 3종은 30일분으로 구성됐으며 온라인 공식몰과 브랜드 스토어 등을 통해 판매된다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

