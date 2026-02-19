코레일, 국가 공인 정보보호 인증 'ISMS-P' 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사(코레일)는 정보보호 분야 국가 공인 인증인 'ISMS-P(Information Security Management system - Personal information protection)'를 획득했다고 19일 밝혔다.

AD

'ISMS-P'는 한국인터넷진흥원(KISA)이 기업과 기관의 정보자산 및 개인정보 보호체계를 관리·물리·기술적으로 평가·검증해 인증한다.

코레일은 모바일 앱 '코레일톡', 코레일 홈페이지 등 승차권 예약발매 시스템과 전국 호환 교통카드 '레일플러스' 등 8개 전산 시스템으로 'ISMS-P' 인증받았다.

앞서 코레일은 정보보호 관련 국제표준 인증인 'ISO2700', 'ISO27701'과 국내 정보보호 관리체계 인증인 'ISMS' 등을 획득하며 보안 역량을 강화하는 데 주력했다.





AD

윤재훈 코레일 AI전략본부장은 "코레일은 앞으로도 AI 등 첨단 기술을 도입해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 철도 디지털 환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>