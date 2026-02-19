거래소, 코스닥 상장폐지 집중관리단 운영…“부실기업 신속 퇴출”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통합 및 일괄 심사 체계 구축

개선계획 이행 점검 강화

한국거래소는 내년 6월까지 코스닥시장 부실기업 적시 퇴출을 위해 '상장폐지 집중관리단'을 신설해 운영한다고 19일 밝혔다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 52.17포인트 상승한 5350.21에 개장한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.69포인트 상승한 1132.24에 거래를 시작했고, 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.3원 내린 1459원에 거래를 시작했다. 2026.2.10 강진형 기자

집중관리단은 코스닥시장 본부장(단장), 코스닥 상장폐지 담당 상무(간사) 및 실무반(상장관리부), 지원반(코스닥시장부, 상장부, 공시부)으로 구성된다. 상장폐지 진행 상황을 직접 주관하며, 상장폐지 제도 등 관련 다양한 의견을 수렴할 계획이다.

거래소는 실질심사 조직 확충으로 통합 및 일괄 심사체계를 구축했다. 코스닥시장은 지난 9일 상장폐지 담당 부서에 기획심사팀을 만들어 심사 전문성과 실행력을 강화했다. 최근 실질심사 기업 증가에 따른 심사 업무의 지연을 방지하고, 지배주주가 동일한 복수 기업이 실질심사 대상이 될 경우 통합심사를 시행함으로써 보다 효과적이고 신속한 퇴출을 추진한다.

개선계획 이행 점검 강화 및 한계기업 조기 퇴출에도 나선다. 개선기간 중인 실질심사 기업에 대한 개선계획 이행 점검을 강화해 상장적격성 회복이 어려운 기업의 경우 시장에서 조기 퇴출한다. 개선기간 중 중간 점검을 강화해 개선계획을 미이행하거나 영업 지속성, 계속기업 존속 능력 등이 상실됐다고 판단될 땐 개선기간 종료 전에라도 조기 퇴출 여부를 결정한다. 개선기간 부여 시엔 개선계획의 타당성 및 이행 가능성을 보다 엄격히 검증해 시장 잔류기간 단순 연장을 방지할 방침이다.

거래소는 기업 부실 및 시장건전성 저해 행위 등 관련 실질심사 대상 사유를 확대하고, 부실기업 퇴출 신속화를 위해 개선기간의 단축을 추진한다. 현행 실질심사 사유 중 자본전액잠식 요건과 불성실공시 요건을 강화하고, 개선기간을 1년으로 단축한다.





거래소 관계자는 "코스닥시장은 부실기업을 선별하고 상장적격성 회복 가능성이 현저히 떨어지는 한계기업의 신속한 퇴출에 역량을 집중할 예정"이라며 "엄격하고 신속한 부실기업 퇴출 체계 확립을 통해 코스닥시장이 투자자에게 신뢰받는 시장으로 자리 잡을 것으로 기대한다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

