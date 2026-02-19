KAIST, 의사과학자 양성 '혁신 디지털 의과학원' 첫 삽

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KAIST는 20일 '혁신 디지털 의과학원' 착공식을 가졌다고 밝혔다.

디지털 의과학원은 바이오·연구 역량을 집적한 핵심 거점 마련을 목적으로 내년 11월 연면적 1만㎡(3025평)에 지하 1층·지상 6층 규모로 준공될 예정이다. 총사업비는 국비 270억원을 포함해 422억3200만원이다.

혁신 디지털 의과학원 조감도. KAIST

건물에는 인공지능(AI) 정밀 의료 플랫폼 연구센터, 데이터 기반 융복합 헬스케어 연구개발(R&D) 센터, 첨단 바이오메디컬 데이터 분석센터, 디지털 의료바이오 공용 실험실(Open Lab), 오픈 네트워킹 홀 및 세미나실 등 첨단 연구·지원 시설이 조성된다.

KAIST는 디지털 의과학원 건립으로 현재 연간 20명 안팎인 의사과학자 양성 규모를 연 50~70명 수준으로 확대할 복안이다. 또 의학·임상 경험과 과학기술, 인공지능(AI) 역량을 겸비한 융합형 인재가 혁신 신약, 백신, 의료기기 개발의 주역으로 성장할 수 있게 전주기적 지원체계를 구축할 계획이다.

특히 건물 6층에는 대전 바이오의료 벤처클러스터가 조성된다. 이곳에서는 미국 보스턴의 '랩센트럴(LabCentral)'처럼 고가의 연구 장비를 KAIST 연구자 뿐 아니라, 대덕특구 정부출연연구소 연구자와 바이오의료 스타트업이 공동 활용할 수 있다. 또 연구 성과와 기술을 공유하며 자유롭게 협력할 수 있는 개방형 혁신 공간으로 운영된다.

디지털 의과학원은 준공 후 단순 교육·연구 시설 기능 외에도 대전 바이오 클러스터의 구조적 한계를 보완하는 혁신 허브 역할을 할 예정이다.

인근 알테오젠, 리가켐바이오, 펩트론 등 국내 대표 바이오 기업이 밀집한 점과 대전시가 추진하는 '원촌동 첨단바이오메디컬 혁신지구'와도 가까운 거리에 위치한 점은 산·학·연·병이 유기적으로 연결되는 생태계 조성을 가능케 할 것으로 KAIST는 내다본다.





이광형 KAIST 총장은 "디지털 의과학원은 이공계 인재를 의사과학자와 의사공학자로 양성할 미래 AI 디지털 헬스 산업의 핵심 거점이 될 것"이라며 "산·학·연·병 협력 기반의 중개 연구와 창업으로 국가 바이오헬스 산업 경쟁력을 높이고 인류 건강 증진에 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





