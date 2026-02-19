한밤중 전 여친 아파트 침입해 칼부림…50대 남성 체포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아파트 비상 계단서 현행범 체포

경찰 정확한 범행 동기 등 조사

AD

새벽 시간 전 여자친구의 아파트에 침입해 흉기를 휘두른 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 19일 살인미수 혐의로 A씨(50대)를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 2시 30분께 광주 서구 금호동의 한 아파트 15층 세대에 침입해 B씨(50대·여)와 C 씨(50대·남)를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 범행 직후 도주하지 못하고 아파트 계단에 숨어있던 A씨를 현장에서 검거했다.

조사 결과 A씨는 B씨와 과거 연인 관계였던 것으로 파악됐다. A씨는 B씨의 집에 C 씨가 함께 있는 것을 보고 미리 준비한 흉기를 휘두른 것으로 드러났다.

흉기에 찔린 피해자들은 병원으로 이송됐으나, C 씨는 현재 의식이 없는 등 중태인 것으로 알려졌다.





AD

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>