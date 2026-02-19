샤페론, 염증복합체 억제 플랫폼형 신약 물질 글로벌 특허 등록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샤페론은 기존 연구를 통해 검증된 GPCR19 기반 핵심 물질을 발전시킨 차세대 염증복합체 억제 신규 화합물군에 대해 호주에서 물질 특허를 등록받았다고 19일 밝혔다.

이번 특허는 미국에서 아토피 피부염 환자를 대상으로 임상 2상에 사용 중인 GPCR19 작용제 '누겔(NuGel)'의 골격을 기반으로 설계·합성된 화합물군을 포괄한다. 이를 통해 샤페론은 염증조절 플랫폼 기술의 글로벌 IP 포트폴리오를 본격적으로 확장하고, 향후 적응증 확대와 다양한 제형 개발의 토대를 마련하게 됐다.

등록된 물질 특허는 기존의 단일 후보물질 보호 수준을 넘어 GPCR19 핵심 구조를 공통 모티프로 하는 수백여 종의 유도체 화합물군 전체를 포함하는 플랫폼형 물질 특허다. 해당 특허는 후속 연구개발 과정에서 도출될 신규 구조 화합물까지 선제적으로 권리범위에 포함해 경쟁사의 회피 설계를 원천 차단하는 방어적 글로벌 IP 전략으로 평가된다.

해당 화합물군은 TNF-α 생성과 염증복합체 활성화 과정에서 유도되는 IL-1β 생성을 동시에 제어하는 기전을 갖는다. 즉, GPCR19-P2X7-NLRP3 신호 축을 조절함으로써 염증 반응의 개시 단계와 증폭 단계를 함께 제어하는 플랫폼 기술이다. 이러한 특성은 아토피 피부염을 비롯해 COVID-19, 알츠하이머병 등 다양한 염증성 및 자가면역성 질환으로의 확장 가능성을 시사한다.

특허는 호주, 한국, 미국, 중국, 일본, 유럽, 캐나다 등 주요 시장에 동시 출원됐으며 각 국가별 심사 및 등록 절차가 순차적으로 진행 중이다. 샤페론은 조성물·제형·용도·바이오마커 특허를 연계한 다층 IP 구조를 통해 핵심 물질특허를 중심으로 한 구조적 진입장벽을 구축하고, 2040년대까지 이어지는 장기 특허 보호 체계를 기반으로 글로벌 기술이전 및 공동개발 협상에서 전략적 경쟁력을 강화할 계획이다.





샤페론 관계자는 "이번 글로벌 물질특허는 단일 후보물질 보호를 넘어 GPCR19 기반 염증조절 플랫폼의 권리를 체계적으로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "향후 적응증 확대와 후속 파이프라인 개발, 글로벌 기술이전까지 폭넓게 활용 가능한 장기 독점형 IP 자산으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

