다이슨, 물청소기 '펜슬워시' 출시…"더 가볍고 깔끔하게"

영국 가전업체 다이슨이 자사 제품 중 가장 슬림하고 가벼운 물청소기 신제품 '펜슬워시(PencilWash)' 청소기를 공개했다.

19일 다이슨에 따르면 국내에서 다음달 출시되는 이번 신제품은 다이슨의 물청소 기술력에 다이슨이 설계한 슬림한 '펜슬형(pencil-thin)' 디자인을 결합한 제품으로, 현대 가정 환경에 맞춘 조작성과 위생적인 물청소 성능을 동시에 제공한다.

다이슨 펜슬워시는 바닥의 오염과 얼룩을 효과적으로 제거하면서도 깔끔한 마무리가 가능하도록 설계됐다. 수분 공급, 오염 분리, 오염수 제거 기술을 결합해 항상 깨끗한 물로 바닥을 청소할 수 있으며, 바닥 재질과 오염 정도에 따라 물 공급량을 정밀하게 조절할 수 있다. 또 벽면과 걸레받이 라인을 따라 밀착 청소가 가능하다.

존 처칠(John Churchill) 다이슨 최고 기술 책임자(CTO)는 "다이슨은 제품을 더 작고 가볍게 만드는 동시에 획기적으로 성능을 향상시키는 데 집중하고 있다"며 "펜슬워시는 이러한 철학을 물청소에 적용한 결과로, 다이슨에서 가장 슬림하고 초경량의 물청소기 구조를 구현했다"고 말했다.

다이슨 펜슬 워시는 본체 손잡이 지름 38㎜의 초슬림 디자인으로, 손에 편안하게 밀착되도록 설계됐다. 전체 무게는 2.2kg으로, 실제 사용 시 손에 느껴지는 무게는 약 380g 수준이다. 손목을 가볍게 비트는 동작만으로도 자연스럽게 방향 전환이 가능하며, 최대 170°까지 눕혀져 15cm 높이의 낮은 가구 아래와 좁은 공간까지 효과적으로 청소할 수 있다.

또 먼지를 포집하는 필터가 없는 '필터 프리 시스템'을 적용했다. 이를 통해 세균 번식, 악취, 번거로운 세척 등의 문제를 줄이기 위해 노력했다. 아울러 필터 막힘, 성능 저하 가능성을 최소화해 위생적이고 안정적인 청소를 구현한다.

1cm²당 6만4000개의 고밀도 필라멘트로 구성돼 흡수력이 뛰어난 마이크로파이버 롤러가 탑재됐다. 고속으로 회전하는 롤러는 젖은 오염과 마른 이물질을 동시에 제거하고, 회전 과정에서 오염수와 이물질을 지속적으로 분리 및 배출한다. 여기에 8개 지점 물 공급 시스템이 깨끗한 물을 지속적으로 공급해 처음부터 끝까지 깨끗한 물로 바닥을 청소할 수 있다.





또 두 가지 수분 공급 모드를 제공해 가벼운 오염부터 강한 얼룩까지 청소 환경에 맞춰 물 공급량을 정밀하게 조절할 수 있다. 이를 통해 필요한 만큼의 물만 공급해 청소 후 바닥의 물기가 빠르게 마르도록 설계됐다. 해당 제품은 300ml 물탱크 기준 100m²까지 청소 가능하다.





