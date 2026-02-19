새마을금고, 오늘부터 모집인대출 중단…상호금융 대출 줄이기 수순

상호금융, 가계대출 관리 방안 검토

신협, 23일부터 모집인 대출 중단

새마을금고와 신협이 대출모집인을 통한 가계대출 중단에 나선다. 다른 상호금융도 가계대출 관리 방안을 적극 검토하고 있다. 전체 가계 대출 공급 확대의 원인으로 지목받은 상호금융업권이 금융당국의 규제 대책 발표 전 선제 조치에 돌입한 것으로 해석된다.

새마을금고는 19일부터 모집인 대출을 전면 중단한다. 창구에서 취급하던 중도금, 이주비, 분양잔금 등 집단 대출도 별도 공지가 나올 때까지 무기한으로 중단하기로 했다. 신협중앙회도 오는 23일부터 오는 6월30일까지 모집인 대출 중단에 돌입한다. 고영철 신임 회장이 취임하는 다음 달 1일 이후 대출 중단이 시행될 것으로 전망됐으나 일주일가량 빨라진 것이다.

수협중앙회는 올해 가계대출 증가 한도 총량을 전년도 대비 2% 이내로 배정했다. 지역농협은 현재까지 모집인 대출을 유지하고 있다. 다만 상호금융권 규제 강화 기조에 따라 가계대출 관리 방안을 검토 중이다.

금융당국이 규제 대책을 내놓기 전에 상호금융이 자체적으로 가계대출 조이기에 나선 것이다. 시중은행의 가계대출 축소에 따른 상호금융의 대출 풍선효과로 가계부채 증가 속도가 빨라지고 있다는 지적을 받았다.

지난해 가계대출 총량을 초과한 상호금융들은 올해도 일부 지점에서 연 3~4%대 특판금리를 내걸고 부동산 대출 수요를 흡수해왔다. 금융위원회가 지난 11일 발표한 1월 가계대출 동향 조사에 따르면 전체 가계대출 잔액은 1조4000억원 늘어났다. 은행권에서 1조원이나 가계대출이 감소했지만, 상호금융 가계대출이 2조3000억원이나 증가하면서다. 이 가운데 농협은 1조4000억원, 새마을금고는 8000억원, 신협은 2000억원 증가했다. 수협과 산림조합은 각각 1000억원, 100억원 줄었다.

당시 금융위는 "은행권 가계대출이 계속 감소하고 있음에도 불구하고, 2금융권 가계대출 증가 규모는 확대되고 있다"며 "연초 영업 재개와 농협, 새마을금고 등 상호금융권의 집단대출에 기인한다"고 지적했다.

감독당국은 실제 관리·감독을 강화하고 나섰다. 실제로 행정안전부와 금융감독원은 상반기를 '특별관리기간'으로 지정하고, 새마을금고 연체율을 집중 관리·감독할 방침이다. 앞서 새마을금고는 지난해 가계대출 증가액은 설정 목표치인 4배를 웃도는 5조3100억원을 기록해 부실 우려가 나온 바 있다.





추후에도 상호금융의 가계대출 증가세가 이어질 경우 고액 주담대 관리 강화, 위험가중치 상향 등 시중은행 수준의 규제 카드를 낼 것으로 전망된다. 상호금융 관계자는 "상호금융에 대한 규제가 한층 강화될 수 있다는 분위기가 조성되고 있다"며 "정부와 당국의 기조에 맞게 여신 포트폴리오를 다변화하고, 리스크 관리를 강화하려고 한다"고 전했다.





