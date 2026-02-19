우재준 "대구민심은 '싸우지 말라'…배현진 징계 취소해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"배 의원, 스토킹 테러 트라우마도 있어"

우재준 국민의힘 최고위원은 19일 당 중앙윤리위원회가 서울시당위원장인 배현진 의원에게 당원권 1년의 중징계를 내린 데 대해 "최고위원회 차원에서 배 의원에 대한 징계를 취소했으면 한다"고 했다.

우 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의서 "서울시당위원장인 배 의원은 선거를 통해 당선된 사람이고, 지금 (6·3 지방선거 국면에서) 가장 중요한 역할을 해야 하는 사람인데 (징계를 해서) 어떻게 지방선거를 잘 치를 수 있을지 걱정된다"면서 이같이 밝혔다.

앞서 배 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자의 지명 철회와 관련한 글에서 한 누리꾼이 '니는 가만히 있어라'라는 댓글을 달자, 해당 누리꾼의 가족으로 추정되는 미성년 여자 아동의 사진을 모자이크 처리 없이 SNS상에 공개하며 '자식 사진 걸어놓고 악플질'이라고 적어 논란을 불러일으킨 바 있다. 국민의힘 중앙윤리위는 이를 이유로 배 의원에게 당원권 1년 정지 처분을 내렸다.

우 최고위원은 "설 연휴 대구에 있으면서 많은 걱정의 목소리를 들었는데 그중 가장 많이 들은 건 우리끼리 '그만 싸웠으면 좋겠다'라는 말씀이었다"면서 "그런데 설 연휴 시작과 함께 나온 소식이 배 의원에 대한 징계였다"고 했다.

이어 우 최고위원은 "배 의원이 아이 사진을 올린 것은 적절하다고 생각되진 않지만, 스토킹성 악플러에 대한 대응 과정에서 일회성으로 과민반응 한 점도 고려해야 한다"면서 "배 의원은 스토킹 테러에 대한 트라우마도 있는 사람"이라고 전했다.





우 최고위원은 "더불어민주당의 논평만 봐도 정치적 징계를 얘기하고 있는 상황"이라면서 "먼저 나서 배 의원을 징계하는 것이 동료의원에 대해 잘 대응하고 있는 것인지, 적절한지 돌아봐야 할 때라고 생각한다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr

