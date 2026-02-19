동남권 1호 외국교육기관 본격화… 英로얄러셀스쿨 부산캠퍼스 올해 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시, 건축허가·인허가 절차 마무리



"2028년 8월 개교, 글로벌인재 양성"

부산 강서구 명지지구에 들어설 '영(英) 로얄러셀 부산캠퍼스' 건립 사업이 주요 인허가 절차를 마무리하고 본격적인 추진 단계에 들어섰다.

부산시(시장 박형준)는 '영 로얄러셀 부산캠퍼스' 건립 사업의 건축허가가 지난 13일 완료됐다고 알렸다. 앞서 11일에는 명지지구 실시계획 변경 고시도 이뤄지면서 관련 행정절차가 마무리됐다.

이번 사업은 민선 8기 공약인 '동남권 1호 외국교육기관' 유치의 핵심 사업으로 글로벌 교육 환경 확충과 외국인 정주 여건 개선을 통한 투자유치 활성화가 기대된다.

시는 타당성 조사 등 사전 절차를 진행해 왔으며 부산진해경제자유구역청과 한국토지주택공사(LH) 등과 전담팀을 구성해 협력 체계를 구축했다. 인허가 이후에도 LH의 2026년 9월 착공, 2028년 8월 개교 목표가 차질 없이 추진되도록 행정 지원을 이어갈 계획이다.

영 로얄러셀 부산캠퍼스는 연면적 1만9286㎡ 규모로 조성된다. 170여년 전통의 영국 명문 사학 로얄 러셀 스쿨의 교육 철학을 반영해 교사동, 사무관리동, 다목적강당, 수영장 등 6개 동이 들어선다. 유·초·중 과정 1350명을 수용하는 글로벌 교육시설로 조성될 예정이다.

시는 이번 캠퍼스 건립이 서부산권의 글로벌 인재 양성 기반을 강화하고 해외 기업과 인재 유치의 핵심 정주 인프라로 작용할 것으로 기대하고 있다.





박형준 시장은 "영 로얄러셀 부산캠퍼스는 부산의 글로벌 경쟁력을 높이는 중요한 자산이 될 것"이라며 "세계적 수준의 교육 환경을 갖춘 글로벌 허브도시 부산 조성에 최선을 다하겠다"고 힘줬다.

英로얄러셀스쿨 부산캠퍼스 조감도.

