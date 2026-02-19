본문 바로가기
두산로지스틱스솔루션, 아성다이소 양주허브센터 1620억 수주…창사 이래 최대 규모

이현주기자

입력2026.02.19 09:50

센터 물류 자동화 프로젝트 수주
설계부터 AI 기반 소프트웨어까지
스마트 물류 자동화 솔루션 일괄 공급

두산로지스틱솔루션(DLS)가 19일 1620억원 규모의 아성다이소 양주허브센터 물류 자동화 프로젝트를 수주했다고 밝혔다. 이는 DLS 창사 이래 최대 규모다.


경기도 양주시 은남산업단지에 신축될 양주허브센터는 2028년 하반기에 준공될 예정이며, 연면적 2만5943㎡(약 6만2406평), 지상 4층, 높이 45m 규모다. 2030년까지 아성다이소 온·오프라인 전체 주문의 약 37%를 처리하는 핵심 거점으로 역할을 수행한다. 특히 기존의 온라인 전용, 오프라인 전용으로 분리 운영되던 기존 체계와 달리, 온·오프라인 재고를 하나의 시스템에서 통합 관리하는 '옴니채널 방식'을 적용한 것이 특징이다.


두산로지스틱스솔루션, 아성다이소 양주허브센터 1620억 수주…창사 이래 최대 규모 아성다이소 양주허브센터 조감도 이미지. 두산
또한 ▲재고 이중 보관 불필요 ▲공간·설비·IT 인프라 공유로 투자 효율 극대화 ▲채널 간 재고 이동 최소화 ▲고객 주문에 가장 가까운 재고로 즉시 출고 등이 가능해 비용은 절감하면서도 배송 속도는 향상되는 등 유통업계가 추구하는 이상적인 물류 모델로 자리매김할 것으로 기대된다.


DLS는 이번 프로젝트에 설계·엔지니어링 컨설팅을 비롯해 첨단 자동화 설비 공급, 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 구축, 유지보수까지, 물류 자동화 솔루션의 전 과정을 총괄할 예정이다.


양주허브센터에는 물류 자동화 기업 크납(Knapp)의 첨단 설비가 적용된다. 크납의 설비인 'OSR(Order Storage and Retrieval) 셔틀'은 업계 최고 수준인 5m/s 속도로 운행하는 초고속 셔틀로 총 478대가 공급된다. 최대 30㎏ 중량의 상품을 옮길 수 있으며 옴니채널 운영을 위해 온·온프라인 재고의 셔틀 랙에서 통합 운영할 수 있도록 설계됐다. GTP(Goods to Person) 스테이션은 셔틀에서 출고된 상품을 작업자에게 자동으로 전달하는 시스템이다. 인체공학적 설계가 적용돼 피킹 효율과 작업 편의성을 극대화한다. ODS(Order Distribution System)는 주문 처리 순서를 자동으로 최적화해 작업자 부하를 줄이고 피킹 효율을 높여 작업 속도를 크게 향상한다.


이 외에도 DLS가 자체 개발한 창고관리시스템, 창고제어시스템과 주문관리시스템을 통해 고도화된 통합 운영 시스템을 구축할 계획이다. 이러한 소프트웨어 통합 운영 시스템은 물류센터 전체를 하나의 유기체처럼 작동하게 하는 핵심 두뇌 역할을 하며, 자동화 설비의 성능을 극대화하는 핵심 인프라로 기능한다.


DLS 관계자는 "이번 수주는 DLS가 보유한 기술력과 프로젝트 수행 능력이 업계 최고 수준임을 보여주는 사례"라며 "쿠팡, 나이키 등 대형 물류센터 및 다수의 제조물류 자동화 프로젝트를 수행하며 축적한 경험을 바탕으로, 양주허브센터를 국내 최고 수준의 옴니채널 물류센터로 구현해 나가겠다"고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
