부산전자공고에 반도체교육센터 개소…전국 고교 첫 전·후공정 실습 구축

35억 투입 504㎡ 규모 조성…클린룸 갖춰 마이스터고 전환 ‘속도’

부산시교육청(교육감 김석준)이 전국 고교 최초로 반도체 전·후공정 실습이 모두 가능한 반도체교육센터를 열고 현장형 인재 양성에 나섰다.

부산시교육청은 20일 동래구 온천동 부산전자공업고등학교에서 반도체교육센터 개소식을 개최하고 본격적인 실습교육을 시작했다고 19일 전했다. 이날 행사에는 김석준 교육감을 비롯해 부산시장, 지역 국회의원, 시의회 교육위원장, 동래구청장, 부산상공회의소 회장, 협약 대학 총장, BNK부산은행장 등이 참석했다.

이번 센터는 기존 교내 실습장을 리모델링해 조성됐다. 총 35억원의 예산을 투입해 연면적 504㎡(약 152평) 규모로 구축, 반도체 실습에 필요한 기자재 22종 23점과 비품 24종 157점을 갖췄다. 학생들은 공정 이해부터 장비 활용, 안전·품질 관리 역량까지 단계적으로 교육받을 수 있다.

먼지와 입자, 세균을 극도로 통제하는 초청정 작업공간인 반도체 클린룸(Clean Room)을 구축해 전공정과 후공정을 모두 실습할 수 있는 환경을 마련했다. 이는 전국 고등학교 가운데 처음이다.

부산시교육청은 김석준 교육감의 주요 공약인 '(가칭)부산반도체마이스터고' 전환을 위해 지자체와 지역 대학, 기업 전문가가 참여하는 전환 태스크포스(T/F)와 실무협의체를 운영해왔다. 교육과정 설계부터 실습환경 구축, 산학 연계 방안까지 현장 수요를 반영한 실행체계를 준비했다.

부산전자공고는 마이스터고 전환에 앞서 학과 개편을 통해 올해 반도체과를 신설했다. 신입생 모집에서는 특성화고 가운데 가장 높은 2.7대 1의 경쟁률을 기록, 오는 3월 첫 입학생을 맞는다.

반도체교육센터는 신설 학과 학생들의 실습교육을 고도화하는 동시에 지역 특성화고 반도체 관련 학과를 지원하는 거점센터로 운영된다. 또 초·중·고 학생을 대상으로 반도체 산업 이해와 진로 연계 체험 프로그램을 운영해 지역 반도체 교육의 확산 플랫폼 역할도 맡는다.





김석준 교육감은 "반도체교육센터는 부산반도체마이스터고 전환의 출발점이자 지역 초·중등 반도체 교육 거점센터"라며 "현장감 있는 교육이 이뤄질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. 이어 "지자체와 유관기관, 대학, 기업과의 협업을 강화해 학생들이 기술로 미래를 설계할 수 있도록 부산 직업교육의 체질을 더욱 단단히 하겠다"고 강조했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

