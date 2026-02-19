씰리침대, ‘롯데백화점 웨딩 페어 & 홈 스타일링 페어’ 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데 웨딩멤버스 대상 마일리지 2배 적립 혜택 제공

롯데백화점 현대카드 결제시 최대 13% 상당 상품권 제공

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(대표 윤종효)가 2월 20일부터 3월 2일까지 롯데백화점이 진행하는 '웨딩 페어 & 홈 스타일링 페어'에 참여한다고 19일 밝혔다.

이번 프로모션은 롯데백화점에 입점한 전국 20개 씰리침대 매장에서 진행되며, 예비부부 및 혼수·홈스타일링 수요를 겨냥해 롯데 웨딩멤버스 고객에게 다양한 구매 혜택을 제공한다.

행사 기간 동안 롯데 웨딩멤버스 고객은 전국 20개 씰리침대 매장에서 마일리지 2배 적립 혜택을 받을 수 있다. 또한 롯데백화점 현대카드로 결제 시 구매 금액의 최대 13% 상당의 상품권을 제공해 실질적인 혜택을 강화했다.

주요 제품 프로모션도 함께 진행한다. 롯데백화점 단독 판매 상품인 '호텔 슈페리어'와 씰리침대 베스트셀러 제품인 '프레지던트 II'를 행사 기간 동안 할인된 특별가로 선보이며, 혼수 고객이 선호하는 대표 라인업을 합리적인 조건으로 만나볼 수 있도록 구성했다.

이와 함께 오프라인 체험형 콘텐츠도 확대한다. 롯데백화점 잠실점 10층 '더 웨이브' 행사장에서는 씰리침대 창립 145주년을 기념해 브랜드 헤리티지를 담은 체험형 팝업스토어 '더 북 오브 145th(The Book of 145th)'를 22일까지 운영한다. 동일한 콘셉트의 팝업 행사는 롯데백화점 동탄점 6층 '보이드' 행사장에서 26일까지 진행돼 고객 접점을 넓힌다.

김정민 씰리코리아 상무는 "이번 롯데백화점 페어 참여를 통해 예비부부 및 홈스타일링 고객이 씰리침대의 제품 경쟁력과 브랜드 경험을 보다 풍성한 혜택과 함께 만나볼 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 유통 파트너와의 협업을 기반으로 고객 접점을 확대하고, 차별화된 숙면 솔루션을 제안해 나갈 것"이라고 말했다. 이라고 전했다.





씰리침대는 145년 전통의 글로벌 매트리스 브랜드로서 프리미엄을 넘어서는 최상의 숙면 솔루션을 제공한다. 1950년부터 정형외과 의사들과 협업을 시작한 씰리침대는 차별화된 기술력으로 최상의 수면 환경을 제공해 매트리스 본고장 미국에서 매출 1위를 이어오고 있으며, 세계 각국의 특급 호텔에 제품을 공급하며 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드로서의 입지를 공고히 하고 있다. 또한 2025년 12월 기준, 국내 여주 씰리침대 공장에서 제작·판매되는 전 제품 106종에 대한 한국표준협회(KSA)의 '라돈 안전제품' 인증을 보유하는 등 국내외 공신력 있는 기관의 안전 인증을 통해 제품 신뢰도를 강화하고 있다.





