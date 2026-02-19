시몬스, 롯데백화점 '웨딩페어' 참여…더블 마일리지 혜택 제공

뷰티레스트 '홈 스위트 홈' 프로모션·이브닝 배송 등 운영

시몬스가 롯데백화점에서 진행하는 '웨딩 페어(Wedding Fair)'에 참여해 혼수 침대를 구매하는 예비 신혼부부에게 더블 마일리지 혜택을 제공한다고 19일 밝혔다.

시몬스 침대가 '롯데백화점 웨딩페어'에 참여해 '더블 마일리지 혜택'을 제공한다고 19일 밝혔다.

롯데백화점 웨딩페어 행사는 오는 20일부터 내달 2일까지 진행되며, 행사 기간 기존 롯데 웨딩멤버스 회원들에게는 전국 28개 롯데백화점 내 시몬스 매장에서 제품 구매 시 구매 금액의 2배를 적립해 주는 '더블 마일리지 혜택'이 주어진다.

지난해 7월 이후 가입이 승인된 신규 웨딩멤버스 회원들은 롯데백화점 내 5개 이상의 브랜드에서 5일 이상 구매한 이력이 있어야 혜택을 누릴 수 있다.

시몬스의 '홈 스위트 홈(Home Suite Home)' 프로모션 혜택도 만나볼 수 있다. 이번 프로모션을 통해 시몬스의 대표 매트리스인 '뷰티레스트(Beautyrest)'는 물론 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙(Beautyrest BLACK)'을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

매주 수요일에는 맞벌이 부부와 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후 침대를 받을 수 있는 '이브닝 배송 서비스'도 운영한다.

시몬스 침대는 최근 프레임 신제품 6종 ▲하우티 ▲르벨르 ▲테피 ▲플래토 ▲올로 클래식 ▲D2178 등을 선보이며 침실 라이프스타일 트렌드를 선도하고 있다. 하우티는 시몬스가 새롭게 제안하는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 프레임으로, 슈퍼싱글(SS) 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 올려놓을 수 있다.





전국 롯데백화점 내 입점한 시몬스 매장 정보나 시몬스 제품에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

