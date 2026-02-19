카드 긁는 순간, 혜택의 즐거움… 신세계 센텀시티, '5메이징 카드 페스타' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 제휴카드 결제 시 7% 신백리워드 증정



비아신세계·비욘드신세계 연계 이벤트도 진행

신세계 센텀시티가 19일부터 내달 2일까지 제휴카드사(씨티·삼성·신한·하나·BC바로)와 함께 '5메이징 카드 페스타'를 개최하고 풍성한 쇼핑 혜택을 선사한다.

5메이징 카드 페스타는 업계 최다인 5개 카드사와 함께하는 대표적인 사은행사로, 이번 행사에서는 봄 시즌을 앞두고 패션, 명품은 물론, 워치·주얼리, 리빙, 식품까지 전 카테고리에서 혜택을 제공한다.

우선, 행사 기간 중 명품·패션·잡화 단일 브랜드에서 제휴카드로 200/300/500/1000만원 이상 구매 시 7%를 신백리워드로 제공(2월 19∼22일, 2월 27일∼3월 2일 만 해당)한다. 1리워드가 1원의 가치를 갖는 신백리워드는 현금처럼 사용할 수 있다.

또, 오는 22일까지 4일간은 제휴카드(씨티 제외)로 단일 브랜드에서 당일 100만원 이상 결제한 고객에게 카드사별 1인 1회 한정으로 2만원의 캐시백 혜택도 동시에 제공된다.

5만원 이상 결제 시 최대 12개월 무이자 할부 혜택도 지원한다.

신세계백화점 APP에서는 카테고리별 할인 쿠폰팩도 다운받을 수 있다. 워치·주얼리는 100만원 이상, 패션은 60만원 이상, 리빙은 100만원 이상 구매 시 각각 3만원 할인 쿠폰을 사용할 수 있어 상기 혜택들과 중복으로 더 큰 혜택을 누릴 수 있다.

프리미엄 여행 플랫폼 '비아신세계', 이커머스 플랫폼 '비욘드 신세계'와 연계한 특별한 이벤트도 준비돼 있다.

행사 기간 100만원 이상 구매 후 앱 이벤트에 응모한 고객 중 5명을 선정해 '비아신세계 오메이징 럭키 트래블'에 초대하며, 당첨자는 4월에 3박 4일간 고품격 남도 여행을 떠나게 된다.

비욘드 신세계에서는 제휴 삼성카드로 결제 시 최대 10% 즉시 할인 혜택과 함께, 구매 금액의 100%를 VIP 실적으로 인정받을 수 있는 '신백 삼성카드 페스타'를 진행한다.

또, 23일부터는 '5메이징 이브닝 다이닝 위크'도 열린다. 매일 오후 5시 30분부터 식당가에서 5만원 이상 결제 시 2만원 할인, 푸드홀에서 3만원 이상 결제 시 1만원 할인받을 수 있는 쿠폰을 제공한다.

아울러, 프라임 포크 삼겹살(500g, 1만 900원), 프레시 돈육 항정살(300g, 1만 3900원), 백색 유정란(15구, 3900원), 골드베리(500g, 1만 2900원), 크루드올리오 유기농 엑스트라 버진 올리브유(250ml, 9900원) 등을 매장에서 특가로 구매할 수 있는 '장보기 특가 쿠폰'도 선착순으로 다운받을 수 있다.

자세한 내용과 참여 브랜드는 앱에서 확인할 수 있다.





AD

신세계백화점 영업전략담당 이성환 상무는 "이번 행사는 봄맞이 쇼핑을 준비하는 고객들을 위해 풍성한 사은 혜택은 물론이고 여행 이벤트, 다이닝 위크, 신선 식품 특가까지 전 카테고리에 걸쳐 실속 있는 혜택으로 구성했다"고 말했다.

AD





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>