손보협회·교통안전공사, 화물차 안전운전 이벤트…"DTG 무상제공"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월19일~3월10일 우수운전자 257명 모집

안전운전 유도장치 '자동 DTG' 무상제공

손해보험협회는 한국교통안전공단(TS)과 함께 '화물차 안전운전 실천 이벤트'를 진행한다고 19일 밝혔다.

손해보험협회 로고

AD

안전운전 실천 우수자에게 자동제출 디지털운행기록장치(DTG)를 무상 제공하는 행사다.

DTG는 순간속도, 위성항법장치(GPS), 방위각 등 차량 운행정보를 실시간 기록해 안전운전을 유도하는 장치다.

이번 이벤트에서 보급하는 DTG는 기존 수동 제출 DTG(USB 자료 추출)의 번거로움을 개선해 모바일 애플리케이션을 통해 운행기록 데이터를 자동 수집·제출하는 것이 특징이다.

화물차 운전자의 편의성을 제고해 안전운전에 대한 경각심을 높이는 효과가 있다.

협회와 TS는 그간 운행기록 제출 과정에서 불편함을 겪어온 수동형 DTG 장착 화물차를 대상으로 안전운전 실천우수자 257명에게 자동제출 DTG를 지원할 예정이다. 단, 지난해 10월부터 지난달 사이 1개월 이상 데이터를 제출한 운전자를 대상으로 한다.

이벤트 신청은 이날부터 다음 달 10일까지 진행할 계획이다. 신청자가 모집인원을 초과할 경우 화물차 운전자의 안전운전 점수 등을 고려해 대상자를 선정한다.

지원자는 신청기간 내 인근 운행기록장치 점검센터를 방문하거나 운행기록분석시스템 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.





AD

이병래 손보협회장은 "보급형 DTG 지원 사업을 통해 화물차 운전자들이 보다 편리하고 쉽게 운행기록을 제출할 수 있는 환경을 조성해 화물차 교통안전이 강화되길 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>